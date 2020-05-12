Пожар в петербургской больнице мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге

© Фото : МЧС России Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Причиной пожара в реанимационном блоке больницы Святого Георгия в Причиной пожара в реанимационном блоке больницы Святого Георгия в Петербурге , где погибли пять человек, могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

"Сейчас проводится проверка по факту пожара в больнице Св. Геогрия. Есть основания предполагать, что пожар произошел из-за загорания аппарата ИВЛ", - сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.

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Он рассказал, что в 6.23 утра пришел сигнал из больницы Св. Георгия о возгорании, в течение пяти минут первые пожарные подразделения прибыли на место и увидели горящие окна одной из реанимационных палат.

"Это был блок реанимационных палат, где находились 20 больных, все лежачие. Началась работа по эвакуации больных из этого блока. В итоге 15 человек было вывезено в безопасное место, пять человек спасти не удалось", - сообщил Аникин.

По его словам, в ликвидации пожара принимали участие 22 единицы техники и 105 человек личного состава, сейчас тушение завершено.

Аникин уточнил, что перевод больных этого этажа больницы, где произошел пожар, в другие лечебные учреждения не планируется.

"Проводятся мероприятия по размещению пациентов, которые перемещены во время пожара, вывоз больных в другие больницы не планируется. Больница Св. Георгия продолжит работать в прежнем режиме", - заключил он.

Ранее сообщалось, что всего во время пожара было эвакуировано около 150 человек. Больница Св. Георгия была переоборудована под стационар, где принимают пациентов с короновирусной инфекцией.