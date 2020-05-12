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2020-05-12T12:31
https://ria.ru/20200512/1571305027.html
Пожар в петербургской больнице мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571305262_0:96:800:546_1036x0_80_0_0_e9890d832bbb01337cd9ab27c213947b.jpg
РИА Новости

Пожар в петербургской больнице мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ

10:08 12.05.2020 (обновлено: 12:31 12.05.2020)
6338
© Фото : МЧС РоссииПожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Причиной пожара в реанимационном блоке больницы Святого Георгия в Петербурге, где погибли пять человек, могло стать загорание аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
"Сейчас проводится проверка по факту пожара в больнице Св. Геогрия. Есть основания предполагать, что пожар произошел из-за загорания аппарата ИВЛ", - сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.
Он рассказал, что в 6.23 утра пришел сигнал из больницы Св. Георгия о возгорании, в течение пяти минут первые пожарные подразделения прибыли на место и увидели горящие окна одной из реанимационных палат.
"Это был блок реанимационных палат, где находились 20 больных, все лежачие. Началась работа по эвакуации больных из этого блока. В итоге 15 человек было вывезено в безопасное место, пять человек спасти не удалось", - сообщил Аникин.
По его словам, в ликвидации пожара принимали участие 22 единицы техники и 105 человек личного состава, сейчас тушение завершено.
Видео с территории больницы Св. Георгия в Петербурге. Кадры МЧС.
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Аникин уточнил, что перевод больных этого этажа больницы, где произошел пожар, в другие лечебные учреждения не планируется.

"Проводятся мероприятия по размещению пациентов, которые перемещены во время пожара, вывоз больных в другие больницы не планируется. Больница Св. Георгия продолжит работать в прежнем режиме", - заключил он.

Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
Ранее сообщалось, что всего во время пожара было эвакуировано около 150 человек. Больница Св. Георгия была переоборудована под стационар, где принимают пациентов с короновирусной инфекцией.
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