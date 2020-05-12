Пожар в петербургской больнице мог начаться из-за возгорания аппарата ИВЛ

"Проводятся мероприятия по размещению пациентов, которые перемещены во время пожара, вывоз больных в другие больницы не планируется. Больница Св. Георгия продолжит работать в прежнем режиме", - заключил он.
Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.
Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.
Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.
Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.
Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.
Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.
Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.
Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.
После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.
Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.
Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.
Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.
Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.