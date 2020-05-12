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2020-05-12T12:31
https://ria.ru/20200512/1571304298.html
Тушившим пожар в больнице в Петербурге дезинфицируют экипировку
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571303859_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_e4015fd9c8ffb3466ca7bde6fe17f0a9.jpg
РИА Новости

Тушившим пожар в больнице в Петербурге дезинфицируют экипировку

09:53 12.05.2020 (обновлено: 12:31 12.05.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Спасателям, которые тушили пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, проводят дезинфекцию экипировки, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
"Сейчас проводится дезинфекция экипировки у тех, кто тушил пожар в больнице", - сказал собеседник агентства.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 09:04
В Сети появилось видео пожара в "коронавирусной" больнице Петербурга
Он не уточнил, будут ли спасатели, тушившие пожар в больнице, отправлены на карантин.
Кроме того, сотрудники МЧС проводят дезинфекцию пожарных автомобилей при помощи спецтехники. Сотрудники ведомства одеты в защитные костюмы.
Как передает корреспондент агентства, территория у больницы перекрыта. На месте дежурят полицейские, несколько автомобилей МЧС. Несколько окон шестого этажа, где произошло возгорание, обуглены. Стекла двух окон выбиты.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 08:06
Названа причина пожара в больнице в Петербурге
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.
ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеСанкт-ПетербургПроисшествия
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