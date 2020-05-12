Тушившим пожар в больнице в Петербурге дезинфицируют экипировку

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Спасателям, которые тушили пожар в больнице Святого Георгия в Спасателям, которые тушили пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге , где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, проводят дезинфекцию экипировки, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

"Сейчас проводится дезинфекция экипировки у тех, кто тушил пожар в больнице", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, будут ли спасатели, тушившие пожар в больнице, отправлены на карантин.

Кроме того, сотрудники МЧС проводят дезинфекцию пожарных автомобилей при помощи спецтехники. Сотрудники ведомства одеты в защитные костюмы.

Как передает корреспондент агентства, территория у больницы перекрыта. На месте дежурят полицейские, несколько автомобилей МЧС. Несколько окон шестого этажа, где произошло возгорание, обуглены. Стекла двух окон выбиты.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.