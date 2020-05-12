Генпрокуратура проконтролирует проверку пожара в больнице в Петербурге

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. В городском ГУМЧС подтвердили, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.