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2020-05-12T12:30
https://ria.ru/20200512/1571301254.html
Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Петербурге
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571306349_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_263cf9765d348ce6fae0fd8888a23c9b.jpg
РИА Новости

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Петербурге

08:42 12.05.2020 (обновлено: 12:30 12.05.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городской прокуратуры.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
"Прокуратура Выборгского района организовала проверку соблюдения требований закона в связи с пожаром. Будет дана правовая оценка деятельности ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности", - сказал собеседник агентства.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 08:06
Названа причина пожара в больнице в Петербурге
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