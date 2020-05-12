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2020-05-12T03:20
https://ria.ru/20200512/1571283197.html
В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571281402_108:0:1781:941_1036x0_80_0_0_e1f45e52ca625bfae01d2240f59a964b.jpg
РИА Новости

В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"

03:20 12.05.2020
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix опубликовали 12-минутное видео, посвященное монстрам, с которыми сражался охотник за сверхъестественным Геральт из Ривии (Генри Кавилл) в первом сезоне сериала "Ведьмак", основанного на одноименной серии романов Анджея Сапковского.

"Мы собрали всех чудовищ в одном бестиарии (средневековый справочник по зоологии. — Прим.ред.), в котором рассказываем об их мифологическом происхождении и том, как с ними справился Геральт", — говорится в описании ролика.

Авторы упоминают кикимор, сильванов (гибрид человека и животного), ведьм-вампиров стриг, людей-тюленей шелков и других существ. В качестве подтверждения они используют изображения старинных гравюр, картин с сюжетами из греческой и римской мифологии, статьи из старых газет и различных интернет ресурсов.
В марте СМИ писали, что в Лондоне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановили съемки второго сезона сериала. Несмотря на это, ожидается, что он все-таки выйдет в 2021 году, как и было запланировано.
Известно, что в новых эпизодах можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн — Верена, Пола Бульона ("Острые козырьки") — Ламберт, Тью Эрстеда Расмуссена ("Форсаж 9") — Эскель, Аишу Фабьен Росс — Лидия, Кристофера Хивью ("Игра престолов") – Нивеллен и Месию Симсон – Франческа.
Кадр из сериала Ведьмак
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КультураКоронавирус COVID-19Генри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflixЛондон
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