В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. На YouTube-канале Netflix опубликовали 12-минутное видео, посвященное монстрам, с которыми сражался охотник за сверхъестественным Геральт из Ривии (Генри Кавилл) в первом сезоне сериала "Ведьмак", основанного на одноименной серии романов Анджея Сапковского.
"Мы собрали всех чудовищ в одном бестиарии (средневековый справочник по зоологии. — Прим.ред.), в котором рассказываем об их мифологическом происхождении и том, как с ними справился Геральт", — говорится в описании ролика.
Авторы упоминают кикимор, сильванов (гибрид человека и животного), ведьм-вампиров стриг, людей-тюленей шелков и других существ. В качестве подтверждения они используют изображения старинных гравюр, картин с сюжетами из греческой и римской мифологии, статьи из старых газет и различных интернет ресурсов.
В марте СМИ писали, что в Лондоне из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановили съемки второго сезона сериала. Несмотря на это, ожидается, что он все-таки выйдет в 2021 году, как и было запланировано.
Известно, что в новых эпизодах можно будет увидеть Ясена Атора (Миссия невыполнима: Племя изгоев) в роли Коэна, Агнес Бьорн — Верена, Пола Бульона ("Острые козырьки") — Ламберт, Тью Эрстеда Расмуссена ("Форсаж 9") — Эскель, Аишу Фабьен Росс — Лидия, Кристофера Хивью ("Игра престолов") – Нивеллен и Месию Симсон – Франческа.
22 декабря 2019, 08:00Культура"Ведьмак" уже можно смотреть онлайн. Заменит ли он "Игру Престолов"?