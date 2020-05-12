Чешские политики, славя власовцев, должны проклясть Пражское восстание

В мае в Чехии широко (насколько это возможно при карантине) отмечается 75-летие Пражского восстания против нацистских оккупантов и юбилей освобождения чешской столицы. В связи с тем, что ряд пражских политиков попытались развернуть именно сейчас масштабную историческую войну против России , на юбилей наслаивается череда антироссийских демаршей и откровенно псевдоисторических фейков.

Дело не ограничилось сносом памятника маршалу Коневу в Праге , вызывающим открытием памятной доски власовцам , якобы "освободившим" чешскую столицу еще до подхода советских войск, и последовавшим за этим скандалом с мифическим российским киллером, который собирался травить рицином чешских политиков, стоящих за этими актами вандализма. Со всех сторон на обывателей обрушилась череда заявлений о том, что советские войска вообще не имели отношения ни к Пражскому восстанию, ни к финальному освобождению города 9 мая 1945 года. Так, столичный мэр Зденек Гржиб в который раз повторил : "Необходимо помнить, что Красная армия прибыла в Прагу только после того, как немцы капитулировали перед Чешским национальным советом 8 мая". И тут же добавил, что Советский Союз и Германия якобы являются "архитекторами Второй мировой войны". То есть освободили себя сами, но тут вторглись "советские захватчики".

© AP Photo / Petr David Josek Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге © AP Photo / Petr David Josek Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге

Миф о том, что советские воины 9 мая вошли в свободную от нацистов Прагу, запечатлен и на мемориальной доске власовцам, которую открыл скандально известный староста столичного района Ржепорые Павел Новотны. Специально для наших туристов там на русском языке привели слова Александра Солженицына : "Все ли чехи разобрались потом, какие русские спасли им город?" Целый ряд публикаций чешских СМИ поддержали в эти дни данный миф.

Честно говоря, для его опровержения даже не стоит особо копаться в архивных документах — достаточно просто отследить хронологию событий, признанную и чехами, и теми исследователями, которые пытаются обелить коллаборационистов генерала Власова. Пятого мая 1945 года героические пражане, возглавляемые подпольным Чешским национальным советом, возводят баррикады и начинают уличные бои с довольно слабым немецким гарнизоном города. Делается это в связи с тем, что Красная армия с одной стороны и американская с другой двигаются в сторону Праги и, соответственно, ее освобождение — это вопрос нескольких дней. Тут же Чешское радио громогласно взывает: "Руда Армада, на помоць!". И наши войска ценой неимоверных усилий и жертв откликаются на призыв, спеша на помощь.

В это же время в предместье Праги (в том самом районе Ржепорые) оказывается деморализованное подразделение власовской Русской освободительной армии (РОА) во главе с предателем генералом Буняченко. Власовцы уже вышли из подчинения немцам, поскольку главной их задачей было добежать до американцев. Пятого мая те стояли в Пльзене, и многие были уверены, что солдаты генерала Паттона войдут в Прагу гораздо раньше русских. Вот подопечные Власова и решили в очередной раз предать своих хозяев, символически пострелять в тех и преподнести это американцам как свою "антифашистскую" деятельность.

© РИА Новости / Александр Капустянский Советский танк ведет бой в Праге. 1-й Белорусский фронт. 1945 год © РИА Новости / Александр Капустянский Советский танк ведет бой в Праге. 1-й Белорусский фронт. 1945 год

Действительно, коллаборационисты заняли несколько районов Праги и аэропорт Рузине в западных предместьях города. Никто толком не знает, сколько они при этом потеряли бойцов. Учитывая, что основные бои с немцами проходили в центре города, вряд ли это были значительные утраты. Но на памятной доске, установленной по инициативе Новотного, значится, что власовские "освободители" Праги якобы потеряли там до 300 человек.

В подтверждение этих данных, взятых явно с потолка, провласовские исследователи истории РОА все время указывают на братскую могилу коллаборационистов на Ольшанском кладбище в Праге, где якобы захоронено до 200 человек. Только значительная часть этих вояк погибла не в бою с немцами. Так, на могиле указаны лишь две фамилии "генералов" РОА — Владимира Баерского и Михаила Шаповалова. Но они были убиты не немцами и даже не красноармейцами, их казнили чешские партизаны, причем не в Праге, а в окрестностях, и до подхода советских войск. Так что, возвеличивая этих "героев", современные чешские политики должны, по идее, осудить и тех, кто их казнил, то есть чешских повстанцев. Но такой подход явно не вписывается в новую трактовку Пражского восстания.

Уже 7 мая, осознав, что американцы остановили наступление и в Прагу не придут, власовцы принимают решение бежать дальше на запад. К тому же Чешский национальный совет публично отмежевался от коллаборационистов и настоятельно потребовал уйти из города, где еще шли уличные бои. То есть надо особо подчеркнуть: сами лидеры восставшей Праги не признали власовцев своими, что бы там теперь ни придумывали чешские политики. Во второй половине дня вояки Буняченко снялись со своих позиций и стремительно побежали к американцам. Последняя часть власовцев покинула предместья Праги на рассвете 8-го.

Эту дату стоит особо подчеркнуть, поскольку 8 мая в центре Праги еще продолжались серьезные столкновения. В этих боях сожгли Староместскую ратушу — это признают абсолютно все исследователи. Вот как, а с кем же воевали повстанцы в якобы "освобожденной власовцами" Праге? Дело в том, что 8 мая в город начали вступать немецкие части группы "Центр", откатывающиеся с востока под ударами Красной армии. В целом эта группа насчитывала почти миллион человек. Несложно представить, что было бы с Пражским восстанием, если бы этот миллион не разгромили части того самого маршала Конева, чей памятник снесли в чешской столице.

Три советских фронта в ходе Пражской операции взяли в плен почти 860 тысяч военнослужащих вермахта, захватили 9,5 тысячи орудий, 1800 танков, 1100 самолетов. Всего в десятках километров к северу от Праги эти фронты, соединившись, окружили около 50 немецких дивизий.

Советские войска продолжали брать в плен подразделения немцев в предместьях Праги еще 10 и 11 мая — в общей сложности сдалось 155 тысяч гитлеровцев. Пусть мэр на секунду задумается над тем, что вся эта боевая сила сделала бы с городом, если бы Красная армия остановилась. О, тогда мы услышали бы вселенский плач о том, как "кровавый Сталин позволил задушить восстание".

Сохранилось немало свидетельств и об ожесточенных уличных боях, в которых принимали участие красноармейцы. Напоминанием о них многие годы был советский танк, водруженный на пьедестал в память о погибшем утром 9 мая гвардии лейтенанте Иване Гончаренко. Странно, как танкисту можно было погибнуть в центре города, якобы накануне "освобожденного" власовцами.

И это не помешало "благодарным" пражанам надругаться над памятником — его покрасили в розовый цвет, а затем использовали в различных "инсталляциях". Если снос памятника Коневу чешские политики пытаются оправдать участием того в подавлении Венгерского восстания 1956 года, то уж 25-летнего уроженца Украины Гончаренко обвинить не в чем. Разве что в освобождении Праги. Таково отношение нынешней элиты Чехии к памяти о Победе.

Кстати, Киев на это почему-то не реагирует. К примеру, посол Украины в Германии Андрей Мельник на днях отказался принимать участие в возложении цветов в память о воинах, погибших в Берлине , поскольку в церемонии участвовал его российский коллега. И тут же чуть ли не в ультимативной форме потребовал от Германии установить в Берлине памятник этническим украинцам, погибшим от рук нацистов. А вот по поводу надругательства и сноса памятника этническому украинцу Гончаренко в Праге киевская власть ни разу не выразила ни протеста, ни сожаления.

Но это вовсе не значит, что мы можем себе позволить не реагировать на антироссийские выпады в рамках исторической войны, навязанной нам Западом. Авторы провокаций и не скрывают, что их цель — переписать историю и оспорить роль советского солдата в освобождении Европы (собственно, об этом прямо свидетельствует ссылка на цитату Солженицына). Они пытаются навязать новому поколению совершенно иной нарратив, прямо противоположный исторической правде. И надо с сожалением признать, что порой у них это получается.