Назло русским и коммунистам. В Праге может появиться памятник власовцам

Кампания осквернения и сноса памятников советским освободителям Чехии получила продолжение. Как это обычно бывает в странах, решивших воевать с памятью о Победе , вслед за уничтожением монументов в честь победителей неминуемо начинается реабилитация нацистов и нацистских коллаборационистов. Иначе не бывает. Вот и в Праге, где не так давно было принято решение о демонтаже памятника маршалу Коневу , предложили поставить памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Власову.

Скандальную инициативу озвучил староста самого западного района Праги (Ржепорье) Павел Новотны . Причем сделал это он на мероприятии, приуроченном к 75-летию так называемого Пражского манифеста Комитета освобождения народов России — структуры, созданной генералом Власовым .

Новотны пообещал, что уже в следующем году (видимо, к 75-летию освобождения Праги) установит у себя в районе первый в Чехии памятник власовцам, поскольку считает их истинными освободителями чешской столицы от нацистов. Объяснил все очень просто: "Коммунисты обделаются". При этом оскорбительно высказался в адрес маршала Конева, чьи войска на самом деле спасли Прагу от разрушения в мае 1945 года, и поддержал снос его монумента.

Староста пражского предместья — личность довольно известная в Чехии. Причем скандально известная. Вплоть до прошлого года он работал в желтых таблоидах, участвовал в шумных ток-шоу, позировал на телевидении в очках с пенисом . Но затем примкнул к одной из основных политсил либерального истеблишмента (Гражданская демократическая партия) и победил на выборах старосты района. Можно было бы идею эпатажного шоумена и начинающего политика не обсуждать всерьез, если бы за этим не стояли более весомые фигуры. Так, сам Новотны признает, что надоумил его на скандальный шаг коллега по партии Павел Жачек, основатель Института исследований тоталитарных режимов, ныне депутат парламента, где он является одним из руководителей оборонного комитета.

По словам того же Новотны, горячо поддержал инициативу экс-депутат Европарламента Яромир Штетина, один из главных чешских критиков политики России, инициатор учреждения в ЕС дня памяти жертв сталинизма и нацизма. Он якобы и породил предположение насчет того, что произойдет с коммунистами после установления памятника Власову (даром, что Штетина — прямой потомок основателей Коммунистической партии Чехословакии).

Да и само мероприятие, на котором отмечался сомнительный юбилей пражского документа власовцев, заставляет задуматься над тем, что это не просто пранк эпатажного старосты. В конце концов, структура, которая организовала эту "конференцию", открыто заявляет, что ее главные партнеры — Министерство культуры Чехии и Пражская мэрия . А за неоднократно высказанными ранее идеями почтить память власовцев порой стояли и официальные лица . Кстати, показательно, что упомянутая "конференция" завершилась "экскурсией по памятным местам боев и захоронений воинов РОА", то есть тех самых власовцев.

Псевдоисторическая байка о том, что русские коллаборационисты якобы освободили Прагу от нацистов до прихода Красной армии, давно известна и не раз опровергалась историками. Ее породили сами власовцы, пережившие войну, о ней вскользь упомянул Александр Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ". Согласно этому мифу, во время Пражского восстания, начавшегося 5 мая 1945 года, по немцам неожиданно ударила дивизия власовской РОА под командованием полковника Сергея Буняченко и якобы помогла восставшим выбить оккупантов из Праги, а затем прорвалась дальше на запад, к американцам, которые к тому времени находились в районе Пльзеня. А советские воины вступили уже в вольную, освобожденную Злату Прагу.

Можно приводить немало документов и свидетельств, доказывающих безосновательность этого мифа. Но, чтобы осознать его несоответствие реальности, достаточно просто сопоставить два неоспоримых факта. Сами власовцы признают, что покинули Прагу к вечеру 7 мая. А с утра 9 мая советские танкисты вели тяжелейшие уличные бои в чешской столице, особенно за мосты, которые немцы пытались разрушить перед отступлением. Именно в бою за мост над Влтавой погиб лейтенант Иван Гончаренко, чей танк первым ворвался в город и уничтожил одну из самоходных артиллерийских установок, обстреливавших наши войска. Спрашивается: чьи же это были установки, если власовцы якобы уже освободили город от нацистов?

О подвиге советского танкиста пражанам долго напоминал монумент истинным освободителям — танк ИС-2. Теперь он тоже снят с постамента, оскорбительно перекрашен в розовый цвет и используется для всевозможных бурлесков и перфомансов.

Очевидец тех событий, известный писатель и военкор Борис Полевой, прилетевший утром 9 мая 1945 года в Прагу, вспоминал : "Бои в центре, у заводов и мостов. Особенно у мостов. Там немецкая артиллерия. И танки во дворах". Напомним, власовцев уже и след простыл. А бои за город шли тяжелейшие. Какие тут еще нужны доказательства?

История с "освобождением" Праги русскими коллаборационистами объясняется довольно просто. Недобитые остатки РОА, понимая, что пощады от Красной армии ждать им не приходится, спешили на запад, где надеялись сдаться в плен американцам (слово "драпали" здесь вполне уместно). Оказавшись в районе чешской столицы, они получили ультимативный приказ немецкого командования поступить в распоряжение группы армий "Центр". Понимая, что это означает верную гибель, власовцы отказались выполнять приказ, после чего и начались стычки с немцами.

К тому же у коллаборационистов была надежда на то, что американцы придут в Прагу раньше красных и зачтут борьбу с частями вермахта в качестве смягчающего обстоятельства. Однако, поняв к 7 мая, что подразделения США не собираются двигаться дальше на восток, бойцы РОА тут же забыли о разногласиях с немцами и побежали дальше. Не помогло. Одних настигла Красная армия, других затем передали американцы. Вот и вся история с "освобождением" Праги, раздуваемая ныне отечественными либералами и западными политиками.

Ясно, что попытка обелить власовцев делается сознательно, с целью принизить подвиг советского воина. Именно для того и организовали "конференцию" в честь юбилея "Пражского манифеста". Документ был принят руководителями РОА в 1944 году в связи с переподчинением их Гиммлеру, с которым согласовывался текст, представлявший собой по сути присягу на верность Гитлеру. А теперь его преподносят чуть ли не как программный документ демократических преобразований в России.

Дошло до того, что даже спикер президента Чехии Иржи Овчачек напомнил Павлу Новотны, что в данном манифесте выражается намерение совместно с нацистской Германией сражаться против "плутократов" из США и Британии . Староста пражского предместья подтвердил, что в курсе этого, но все равно поставит власовцам памятник, а исторические споры, мол, "оставит другим".

Ну да, а маршал Конев и лейтенант Гончаренко памятников, по его мнению, не заслуживают, безо всяких споров.