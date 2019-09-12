Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в музей

ПРАГА, 12 сен - РИА Новости. Члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных дебатов в четверг приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, сообщил журналистам староста (глава) района Ондржей Коларж.

Заседание районного представительства транслировалось в прямом эфире сетевыми ТВ-каналами.

Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили памятник Коневу красной краской, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протестов общественности, вынуждены были снять. В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии заявило, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии. Маршал Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу.

"В течение четырех часов члены руководства района Прага-6 дебатировали о дальнейшей судьбе памятника Коневу. В итоге большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в один из музеев, и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году", - сказал Коларж.

Заседанию администрации района предшествовал в четверг митинг у стен здания, которое она занимает, с участием около 40 гражданских активистов, заявивших о своем несогласии с перемещением памятника Коневу с нынешнего места.

В свою очередь, находившийся с визитом в Белграде президент Милош Земан заявил в четверг чешским журналистам, что его заинтересовала идея евродепутата Яна Заградила о перемещении памятника Коневу на территорию одного из участков, принадлежащих минобороны республики.

"Я с интересом узнал об идее евродепутата Заградила, который заявил, что минобороны имеет в Праге-6 несколько объектов, включая сады, и что можно было бы в каком-нибудь из этих садов памятник маршалу Коневу разместить", - сказал Земан, добавив, что он пока не говорил на эту тему с главой минобороны Лубомиром Метнаром.