Земан назвал снос памятника Коневу "глупостью незначительных политиков"

ПРАГА, 5 мая - РИА Новости. Реакция России на отстранение памятника маршалу Ивану Коневу в Реакция России на отстранение памятника маршалу Ивану Коневу в Праге вызвана глупостью совершивших это незначительных коммунальных политиков, заявил во вторник президент республики Милош Земан , выступая по Чешскому радио

Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника.

"Я считаю эту реакцию (РФ) чрезмерной, но это реакция на глупость, которую совершили наши незначительные политики. Когда политик незначительный, он пытается хоть чем-то обратить на себя внимание", - сказал Земан, предложив главам Праги, а также районов Прага-6 и Прага-Ржепорыйе заниматься своей территорией, а общенациональные дела оставить для государственных политиков.

Коснувшись вопроса о возможном аресте данных политиков по просьбе РФ, Земан посоветовал им не ездить в Россию. "Если они не поедут в Россию, им ничего не будет, думаю, что в данном деле невозможно выдать ордер на арест - ни европейский, ни от Интерпола ", - сказал Земан. По словам президента, возможно, что и полицейскую охрану эти коммунальные политики попросили сами, чтобы опять-таки выделиться.

После демонтажа памятника Коневу в районе Прага-6 власти окраинного пражского района Ржепорыйе по инициативе своего старосты Павла Новотного установили в пятницу памятник власовцам, которые, по их данным, освободили в мае 1945 года тогдашнюю деревню Ржепорыйе от гитлеровцев. Российское посольство назвало установку памятника власовцам в Праге явной уступкой тем, кто добивается пересмотра итогов Второй мировой войны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Земан также подверг сомнению информацию еженедельника Respekt о том, что в начале апреля в Прагу якобы приехал мужчина с российским диппаспортом, который имел в чемодане яд рицин, якобы предназначенный для отравления вышеназванных коммунальных политиков. "Если бы это была правда, то данную информацию должны были бы подтвердить спецслужбы, но этого пока не случилось", - сказал президент.

Земан напомнил, что в Чехии существуют три спецслужбы (гражданская разведка, военная разведка и контрразведка).

"Из тех трех спецслужб, которые у нас есть, я считаю две лишними, а более всего верю военной разведке, у нее никакая подобная информация (о россиянине с ядом) не была", - подчеркнул чешский президент.

В минувший понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы в начале апреля в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который вез в чемодане смертельный яд рицин. По данным издания, мужчина якобы затем проследовал в посольство РФ. Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова , оба они получили в апреле полицейскую охрану.