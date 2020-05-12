Разводов не избежать? Самые ужасные последствия карантина для здоровья

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Согласно численным моделям, эпидемия COVID-19 унесет сотни тысяч жизней. Будут и долгосрочные последствия, предупреждают ученые. Люди, запертые в четырех стенах в течение длительного времени, испытывают сильный психологический стресс. Трудно не нарушить режим питания, не дать волю вредным привычкам. Как это отразится на здоровье — в материале РИА Новости.

Душа болит за всех

На переднем крае борьбы с пандемией нового коронавируса — медицинские работники. Казалось бы, на них ощутимее всего должны сказываться проблемы, вызванные стрессом. Сопереживание больным, жертвам оборачивается так называемой заместительной травматизацией, проявляющейся в потере аппетита, усталости, упадке физических сил, нарушении сна и внимания, раздражительности, приступах безысходности и притуплении чувств.

Специалисты нескольких медицинских и научных учреждений Китая с 17 по 21 февраля опросили через мобильное приложение 526 медработников (половина из них занималась больными COVID-19) и обычных жителей Уханя

Выяснилось, что медсестры, работавшие в госпиталях с зараженными, подвержены заместительной травматизации значительно меньше. Исследователи объясняют это строгим карантином, который обязывал людей сидеть по домам. Жесткая изоляция повлияла на психику сильнее, чем контакты с больными.

От избытка свободного времени люди проводили часы в интернете, искали информацию о заболевших, невольно переживали за них и за медиков, рискующих заразиться. А вот сведений о самой инфекции было не так много, как у медработников. Ученые сделали вывод: власти должны задуматься о том, как лучше организовывать информационное сопровождение эпидемий.

Группа риска — молодежь

Международная группа ученых проанализировала психическое состояние людей в Китае. Анкетировали дважды — в конце января и последних числах марта, опросили 1738 человек. Месяц спустя после пика эпидемии посттравматический стресс заметно ослабел, однако оставался выше нормы.

Выявили связь между физическим недомоганием и психологическими проблемами. Люди с симптомами простуды страдали сильнее от неизвестности: инфицированы они или нет. Это говорит о необходимости массового тестирования, которое поможет избавиться от лишних опасений.

Новости по радио вызывали больше тревоги, чем другие источники информации. Успокаивала маска, создавая чувство защищенности.

Самоизоляция ударила сильнее всего по молодым людям в возрасте 12-24 лет. Учебные заведения закрыли, школьники и студенты переживают из-за проблем с онлайн-обучением, неясностей с экзаменами и зачислением в вузы.

Об уязвимости молодежи говорят и эксперты Университета Южной Каролины . В США этому поколению особенно досталось: детьми они пережили террористическую атаку 11 сентября, им практически недоступна покупка жилья из-за финансового кризиса 2008 года, давят долги за учебу. Не добавляют спокойствия проблемы изменения климата и политическая нестабильность в мире.

Теперь вот — вспышка COVID-19. Молодежь, наблюдая за неспособностью властей справиться с угрозой, теряет доверие к государству, предпочитая полагаться на семью и друзей.

А ведь среди инфицированных много молодых. В США — каждый пятый, причем каждый восьмой попадает в реанимацию.

Небезосновательными оказались анекдотические истории о волне разводов в Китае на фоне эпидемии. Еще несколько лет назад ученые Университета штата Пенсильвания поинтересовались семейным статусом граждан после урагана "Хьюго", случившегося в 1989-м. На следующий год в регионах, затронутых бедствием, был всплеск разводов.

Рот на замке

Вынужденная длительная изоляция может обернуться многими проблемами, предупреждают врачи. Даже небольшие изменения в образе жизни грозят серьезными последствиями. А если в условиях карантина продолжать курить, плохо питаться, не поддерживать физическую активность, повышается риск не только отсроченного онкозаболевания, но и гипертонического криза, инфаркта.

Как отмечал ранее в комментарии РИА Новости академик РАН , врач-кардиолог Юрий Беленков из Сеченовского университета, проблемам с сердцем способствует прежде всего нарушение режима питания в сочетании со злоупотреблением алкоголем.

Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии готовы проконсультировать всех желающих о правильном рационе во время карантина. Об этом сообщила РИА Новости врач-диетолог Екатерина Бурляева, заведующая КДЦ "Здоровое и спортивное питание". Телефон горячей линии — 8 (495) 150-95-41.

Избежать неприятностей помогут методические рекомендации ФИЦ питания и биотехнологии. Специалисты отмечают, что на самоизоляции взрослые в сутки тратят на 300-400 килокалорий меньше, следовательно, нужно снизить калорийность пищи. Мужчинам лучше придерживаться нормы в 1800-2100 килокалорий в сутки, женщинам — 1600-1800. И не забывайте о сбалансированности рациона.

Это позволит избежать увеличения веса и обострения хронических недугов, в первую очередь — повышения артериального давления, рецидивов мочекаменной болезни и заболеваний желудочно-кишечного тракта. От алкоголя следует отказаться совсем или сократить его употребление до минимума.