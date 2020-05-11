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2020-05-11T16:53
https://ria.ru/20200511/1571283482.html
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
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РИА Новости

Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

16:53 11.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
По его словам, таким образом Климкин пытается привлечь к себе внимание.
"Причем его заявления обращены не сколько вовнутрь Украины и к ее властям, сколько к внешним кураторам украинского проекта, которые вполне, как он думает, могут вернуть его во властную орбиту, к зарплате и поближе к кормушке", - сказал эксперт в комментарии "Вечерней Москве".
Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 11:3475 лет Великой Победы
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияСитуация на УкраинеАлексей Мартынов (политолог)Павел КлимкинВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
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