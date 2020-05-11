Умерла актриса Малого драматического театра Светлана Григорьева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает театр.
"10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева", - говорится в сообщении.
Актрисе 20 мая должно было исполниться 93 года.
Актриса была приглашена на работу в театр 67 лет назад. В год своего 90-летнего юбилея Григорьева вышла на Камерную сцену в премьере спектакля "Омлет а ля мутард" П.Руди, выпустила книгу воспоминаний "Еще не вечер".
"Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой Театру на сцене Областного Малого драматического театра, ставшего потом Академическим Малым драматическим театром – Театром Европы, отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь… Желание, азарт и страсть к работе, бесконечная любовь к профессии и театру делала Светлану Васильевну участницей всех творческих начинаний Малого драматического театра. Одной из последних работ актрисы стала роль Матери в эскизе спектакля "Темный лес" А.Стасюка в фестивале "Мы и они = мы", - говорится в сообщении.
Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.