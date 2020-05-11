Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-11T16:21
https://ria.ru/20200511/1571280983.html
Умерла актриса Малого драматического театра Светлана Григорьева
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571280884_0:442:2560:1882_1036x0_80_0_0_a00dcb7dfc610e2e33dcbd8733d97644.jpg
РИА Новости

Умерла актриса Малого драматического театра Светлана Григорьева

16:21 11.05.2020
14723
© Фото : Академический Малый драматический театр - Театр ЕвропыЗаслуженная артистка Российской Федерации Светлана Григорьева
Заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Григорьева
© Фото : Академический Малый драматический театр - Театр Европы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает театр.
"10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева", - говорится в сообщении.
Актрисе 20 мая должно было исполниться 93 года.
Актриса была приглашена на работу в театр 67 лет назад. В год своего 90-летнего юбилея Григорьева вышла на Камерную сцену в премьере спектакля "Омлет а ля мутард" П.Руди, выпустила книгу воспоминаний "Еще не вечер".
"Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой Театру на сцене Областного Малого драматического театра, ставшего потом Академическим Малым драматическим театром – Театром Европы, отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь… Желание, азарт и страсть к работе, бесконечная любовь к профессии и театру делала Светлану Васильевну участницей всех творческих начинаний Малого драматического театра. Одной из последних работ актрисы стала роль Матери в эскизе спектакля "Темный лес" А.Стасюка в фестивале "Мы и они = мы", - говорится в сообщении.
Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
1001010
Обсудить 0
КультураРоссияМалый драматический театр - театр ЕвропыСанкт-Петербург
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Олег Ковалев
Умер сенатор Олег Ковалев
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в "новой реальности"
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Путин рассказал о национальной идее в России
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Главврач Коммунарки раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, для кого сохранят режим повышенной безопасности
Президент РФ В. Путин
Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
Лента новостейМолния