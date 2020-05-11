Умерла актриса Малого драматического театра Светлана Григорьева

"Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой Театру на сцене Областного Малого драматического театра, ставшего потом Академическим Малым драматическим театром – Театром Европы, отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь… Желание, азарт и страсть к работе, бесконечная любовь к профессии и театру делала Светлану Васильевну участницей всех творческих начинаний Малого драматического театра. Одной из последних работ актрисы стала роль Матери в эскизе спектакля "Темный лес" А.Стасюка в фестивале "Мы и они = мы", - говорится в сообщении.