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2020-05-11T15:01
https://ria.ru/20200511/1571278401.html
В Госдуме прокомментировали слова Климкина о Дне Победы
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали слова Климкина о Дне Победы

15:01 11.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом, могло бы попасть в "энциклопедию фальсификации истории", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее Климкин в эфире Еспресо.TV сказал, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По его мнению, Россия якобы использует этот день, "чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", тогда как подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова".
"Климкин сделал редкое по своему цинизму и откровенности заявление, которое можно было бы занести в "энциклопедию фальсификации истории", - сказала Панина.
По мнению депутата, Климкин открыто призывает вести с Россией "историческую войну" и при этом пытается принизить и обесценить победу над фашизмом как одно из важнейших событий в истории человечества.
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"Именно так следует трактовать его заявление о том, что, мол, неважно, на стороне каких империй воевали украинцы. Тем самым он уравнивает миллионы украинцев, которые сражались и погибли в борьбе с фашизмом, с теми украинскими пособниками нацизма, которые служили в карательных структурах Рейха", - подчеркнула политик.
Панина добавила, что в свое время Климкин имел прямое отношение к блокированию в Генеральной Ассамблее ООН российских инициатив, направленных на предотвращение реабилитации фашизма.

Нет оснований сомневаться, что в качестве "пехотинца" на фронте "исторической войны" с Россией Климкин будет и дальше востребован своими американскими кураторами.

Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Елена Панина
член комитета Госдумы по международным делам
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
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В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Дне Победы
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75 лет Великой ПобедыРоссияСитуация на УкраинеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Госдума РФЕлена ПанинаЕвропаУкраинаВ мире
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