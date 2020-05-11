В Госдуме прокомментировали слова Климкина о Дне Победы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление экс-главы Заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом, могло бы попасть в "энциклопедию фальсификации истории", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Ранее Климкин в эфире Еспресо.TV сказал, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По его мнению, Россия якобы использует этот день, "чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", тогда как подход Европы Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова".

"Климкин сделал редкое по своему цинизму и откровенности заявление, которое можно было бы занести в "энциклопедию фальсификации истории", - сказала Панина.

По мнению депутата, Климкин открыто призывает вести с Россией "историческую войну" и при этом пытается принизить и обесценить победу над фашизмом как одно из важнейших событий в истории человечества.

"Именно так следует трактовать его заявление о том, что, мол, неважно, на стороне каких империй воевали украинцы. Тем самым он уравнивает миллионы украинцев, которые сражались и погибли в борьбе с фашизмом, с теми украинскими пособниками нацизма, которые служили в карательных структурах Рейха", - подчеркнула политик.

Панина добавила, что в свое время Климкин имел прямое отношение к блокированию в Генеральной Ассамблее ООН российских инициатив, направленных на предотвращение реабилитации фашизма.

Нет оснований сомневаться, что в качестве "пехотинца" на фронте "исторической войны" с Россией Климкин будет и дальше востребован своими американскими кураторами. Елена Панина член комитета Госдумы по международным делам член комитета Госдумы по международным делам