Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-11T14:52
https://ria.ru/20200511/1571276122.html
В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Дне Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/101383/67/1013836738_0:258:2761:1811_1036x0_80_0_0_76fdae73fce19a864b4018b4ea95112d.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Дне Победы

14:07 11.05.2020 (обновлено: 14:52 11.05.2020)
6221
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЧлен президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Член президиума генсовета "Единой России" Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не имеет отношения к Дню Победы, поскольку сам стал идеологом насаждения в стране крайнего национализма, заявил РИА Новости в понедельник член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом, заявил Климкин в эфире Еспресо.TV. Как утверждает экс-дипломат, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова". При этом Россия использует этот день для того чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны", заявил он.
Наталья Поклонская
1 марта, 13:34
Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
"Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне – это реабилитация пособника Гитлера, палача Степана Бандеры, марши его последователей, которые проходят при молчаливом согласии властей. И к этому Павел Климкин, будучи долгое время министром иностранных дел Украины, одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма, прямо приложил руку", - сказал Клинцевич.
Так что в его устах высокие слова про то, чтобы "никогда снова", не просто двусмысленны, они кощунственны, считает российский политик.
"А День Победы - нашей общей победы - мир будет отмечать всегда – и русский, и украинский народ, все нормальные люди. Чтобы подобное действительно никогда не повторилось. Правда, Климкин и иже с ним не имеют к этому великому празднику никакого отношения", - подчеркнул Клинцевич.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
9 мая, 04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9400007
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыПавел КлимкинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Совет Федерации РФМИД УкраиныФранц КлинцевичСтепан БандераЕвропаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде
Арестованный основатель паблика "Омбудсмен полиции" попал в больницу
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Вице-премьер Чернышенко назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
Девушка со смартфоном и банковской картой
В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии
Здание министерства транспорта РФ
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области переболел COVID-19
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
Полиция готова ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Назван новый способ передачи коронавируса
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Константин Косачев
Косачев прокомментировал обвинения со стороны Amnesty International
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
В правительстве назвали условие открытия курортов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния