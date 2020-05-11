В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Дне Победы

Так что в его устах высокие слова про то, чтобы "никогда снова", не просто двусмысленны, они кощунственны, считает российский политик.

"А День Победы - нашей общей победы - мир будет отмечать всегда – и русский, и украинский народ, все нормальные люди. Чтобы подобное действительно никогда не повторилось. Правда, Климкин и иже с ним не имеют к этому великому празднику никакого отношения", - подчеркнул Клинцевич.