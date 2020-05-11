В Совфеде прокомментировали слова Климкина о Дне Победы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не имеет отношения к Дню Победы, поскольку сам стал идеологом насаждения в стране крайнего национализма, заявил РИА Новости в понедельник член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом, заявил Климкин в эфире Еспресо.TV. Как утверждает экс-дипломат, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне основан на принципе "никогда снова". При этом Россия использует этот день для того чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны", заявил он.
"Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне – это реабилитация пособника Гитлера, палача Степана Бандеры, марши его последователей, которые проходят при молчаливом согласии властей. И к этому Павел Климкин, будучи долгое время министром иностранных дел Украины, одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма, прямо приложил руку", - сказал Клинцевич.
Так что в его устах высокие слова про то, чтобы "никогда снова", не просто двусмысленны, они кощунственны, считает российский политик.
"А День Победы - нашей общей победы - мир будет отмечать всегда – и русский, и украинский народ, все нормальные люди. Чтобы подобное действительно никогда не повторилось. Правда, Климкин и иже с ним не имеют к этому великому празднику никакого отношения", - подчеркнул Клинцевич.