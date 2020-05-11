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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T12:45
https://ria.ru/20200511/1571272672.html
Глава Казахстана предложил сохранить дистанционное проведение заседаний
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1036x0_80_0_0_981d5e30a1c64f4ee64ae3e2ae61bcb4.jpg
РИА Новости

Глава Казахстана предложил сохранить дистанционное проведение заседаний

12:45 11.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает до максимума увеличить число совещаний и заседаний правительства, министерств и местных исполнительных органов в дистанционном формате.
В Казахстане подтверждено более 5,1 тысячи случаев коронавируса, 31 из них с летальным исходом. На фоне ситуации с коронавирусом правительство, а также парламент республики проводили свои заседания без журналистов по видеосвязи с трансляцией на официальных сайтах.
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"Успешно реализованный удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных государственных решений. Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания правительства, министерств, акиматов в дистанционном формате", - сказал Токаев на заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения, его слова опубликованы на официальном сайте президента Казахстана.
Он заявил, что "следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств". "Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их. Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период. Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки", - заявил Токаев, добавив, что также "продолжится реформа государственных институтов развития".
В Казахстане 11 мая истек срок чрезвычайного положения, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса. Тогда специальным постановлением была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым скоплением людей, были запрещены все массовые мероприятия и установлены ограничения на въезд и выезд из страны. В конце апреля президент сообщил о смягчении карантина в регионах, где ситуацию с коронавирусом удалось взять под контроль. В частности, в стране было частично возобновлено внутреннее авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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