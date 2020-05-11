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2020-05-11T14:58
https://ria.ru/20200511/1571271668.html
Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге
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РИА Новости

Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

12:17 11.05.2020 (обновлено: 14:58 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Организатор массового мероприятия, приведшего к скоплению около 200 людей в период пандемии, был оперативно установлен и доставлен в полицию. Рынок закрыт", — сказано в сообщении.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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По данным пресс-службы, 10 мая от охранника Сенного рынка на Московском проспекте в полицию поступило сообщение о собравшейся толпе людей. Полицейские задержали организатора мероприятия, субарендатора на рынке.
Как сообщают местные СМИ, мужчина организовал бесплатную раздачу еды у молельной комнаты на Сенном рынке, что вызвало давку.
"Нарушитель был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола. В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП России "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", — сказано в сообщении пресс-службы полиции. Добавляется, что территория рынка закрыта для посетителей, помещения опечатаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ГУМВДСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Это, похоже, специально спланированная диверсия, интересно, откуда этот товарищ?
11 мая, 12:22
Александр Невский
115611329
А когда мэрия организовывает столпотворение в метро для проверки пропусков, то это норма..
11 мая, 15:59
Andrey Ershov
45200027
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