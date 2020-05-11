Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге , где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

"Организатор массового мероприятия, приведшего к скоплению около 200 людей в период пандемии, был оперативно установлен и доставлен в полицию. Рынок закрыт", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 10 мая от охранника Сенного рынка на Московском проспекте в полицию поступило сообщение о собравшейся толпе людей. Полицейские задержали организатора мероприятия, субарендатора на рынке.

Как сообщают местные СМИ, мужчина организовал бесплатную раздачу еды у молельной комнаты на Сенном рынке, что вызвало давку.

"Нарушитель был доставлен в отдел полиции для составления административного протокола. В отношении него полицией составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.2.2 КоАП России "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", — сказано в сообщении пресс-службы полиции. Добавляется, что территория рынка закрыта для посетителей, помещения опечатаны.