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2020-05-11T19:17
https://ria.ru/20200511/1571269913.html
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
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РИА Новости

Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

11:34 11.05.2020 (обновлено: 19:17 11.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
По мнению Соловьева, относиться серьезно к словам Климкина "невозможно по определению".

"А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание, которое в Совбезе ООН доказывало всем, как злые агенты Кремля убили Аркадия Бабченко, который до сих пор жив и здоров", — сказал Соловьев в комментарии Ura.ru.

Ведущий добавил, что экс-министр не знает значения слов, которые употребляет.
Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".
Наталья Поклонская
1 марта, 13:34
Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
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75 лет Великой ПобедыСитуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Павел КлимкинДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Современное руководство Украины - наследники бандеровских приспешников Гитлера. Для них Победа СССР - это трагедия, а не праздник. 9 мая нормальные украинцы будут отмечать всегда и не забудут воинскую Славу Отечественной войны. Климкин к ним не относится, к счастью.
11 мая, 13:10
PCProstoy Chitatel
12103106
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