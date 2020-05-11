Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
По мнению Соловьева, относиться серьезно к словам Климкина "невозможно по определению".
"А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание, которое в Совбезе ООН доказывало всем, как злые агенты Кремля убили Аркадия Бабченко, который до сих пор жив и здоров", — сказал Соловьев в комментарии Ura.ru.
Ведущий добавил, что экс-министр не знает значения слов, которые употребляет.
Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".