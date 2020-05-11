Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

"А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание, которое в Совбезе ООН доказывало всем, как злые агенты Кремля убили Аркадия Бабченко, который до сих пор жив и здоров", — сказал Соловьев в комментарии Ura.ru .