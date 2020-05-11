Историк объяснил, почему Запад занижает вклад СССР в победу над нацизмом

"Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны", - подчеркнул эксперт.

В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну

В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну

Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.