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75 лет Великой Победы
2020-05-11T07:26
https://ria.ru/20200511/1571262831.html
Историк объяснил, почему Запад занижает вклад СССР в победу над нацизмом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570889713_0:164:3000:1852_1036x0_80_0_0_b5db6d07cbd8560d9da4e0d45bb4fac4.jpg
РИА Новости

Историк объяснил, почему Запад занижает вклад СССР в победу над нацизмом

07:24 11.05.2020 (обновлено: 07:26 11.05.2020)
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© РИА Новости / Георгий ПетрусовРейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
© РИА Новости / Георгий Петрусов
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Запад стремится организованно принизить вклад Советского Союза в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Такое мнение в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung высказал директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер.
"Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в настоящее время возник новый тренд, касающийся освещения Второй мировой и Великой Отечественной войн, при котором "абсолютным злом" считают не только нацистов, но и СССР.
Историк также отметил, что стратегия выставления Советского Союза в роли "абсолютного зла" возникла в Восточной Европе, прежде всего на Украине и в прибалтийских странах.
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Бывший министр внутренних дел ФРГ Герхарт Баум ранее заявил, что советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.
По его словам, Россию тем самым пытаются поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".
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75 лет Великой ПобедыЕвропейский университетВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Алексей МиллерВладимир ПутинМоскваБерлин (город)Украина
Популярные комментарии
Поляки, шпротники, грузия и галиция понятно. И основной их подстрекатель и генератор обитает за лужей
11 мая, 07:36
Айрат Сагиндыков
3000100
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