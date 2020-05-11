Историк объяснил, почему Запад занижает вклад СССР в победу над нацизмом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Запад стремится организованно принизить вклад Советского Союза в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Такое мнение в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung высказал директор Центра изучения культурной памяти и символической политики в Европейском университете Санкт-Петербурга Алексей Миллер.
"Эта политика следует линии, заданной такими членами ЕС, как Польша и прибалтийские страны", - подчеркнул эксперт.
По его словам, в настоящее время возник новый тренд, касающийся освещения Второй мировой и Великой Отечественной войн, при котором "абсолютным злом" считают не только нацистов, но и СССР.
Историк также отметил, что стратегия выставления Советского Союза в роли "абсолютного зла" возникла в Восточной Европе, прежде всего на Украине и в прибалтийских странах.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.
По его словам, Россию тем самым пытаются поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".