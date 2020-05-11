Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-11T07:44
https://ria.ru/20200511/1571261602.html
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_0:209:2899:1840_1036x0_80_0_0_dbfe1fe635be13d7e205105e4db93b62.jpg
РИА Новости

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

04:03 11.05.2020 (обновлено: 07:44 11.05.2020)
426618
© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Еспресо.TV выступил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Как утверждает экс-дипломат, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне якобы основан на принципе "никогда снова". "А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", - заявил он.
При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
9 мая, 04:08
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.
По его словам, Россию тем самым пытаются поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".
16057920176381205
Обсудить 152
75 лет Великой ПобедыСитуация на УкраинеПавел КлимкинВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинСССРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Господи, да кого интересует мнение этого дегенерата?
11 мая, 04:45
RSRick Sanchez
604202103
Этот праздник наших дедов,прадедов и бабушек!!И никакая крыса помойная с украьны не запретит великую традицию.!!
11 мая, 05:39
Moon peach
34721011
Рекомендуем
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Во время акции протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса в Германии
В Германии сотрудника МВД отстранили от должности за статью о COVID-19
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции
Барак Обама и Джо Байден
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Пушков оценил заявление Киева о "мифе" со Знаменем Победы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке
Папа Пий XII выступает перед жителями Рима. 15 октября 1943
Сенсационные документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния