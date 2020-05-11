Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Павел Климкин. Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом. С таким заявлением в эфире Еспресо.TV выступил бывший министр иностранных дел Украины

Как утверждает экс-дипломат, исторический подход Европы и Украины по отношению ко Второй мировой войне якобы основан на принципе "никогда снова". "А Россия использует этот день для того чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны", - заявил он.

При этом украинцам, по его словам, следует быть бдительными, чтобы не поддаваться на "исторические провокации" со стороны Москвы

На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.