Депутат из Ленобласти предложил продавать маски и перчатки по талонам

"Можно утверждать, что такие факты не укрепляют введенный режим карантина, а также создают ненужную атмосферу напряжения, недоверия и тревоги. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю "карточной системы" для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения в тех регионах, где это будет иметь смысл и не будет противоречить уже принятым мерам безопасности", - предлагает депутат.