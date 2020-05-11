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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T04:50
https://ria.ru/20200511/1571261264.html
Депутат из Ленобласти предложил продавать маски и перчатки по талонам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

Депутат из Ленобласти предложил продавать маски и перчатки по талонам

03:27 11.05.2020 (обновлено: 04:50 11.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки фасует одноразовые медицинские маски в упаковки. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минпромторга Денису Мантурову продавать защитные маски, перчатки и санитайзеры по талонам: такая мера, считает парламентарий, снизит стоимость этих товаров.
Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что в условиях борьбы с коронавирусом за последние недели цены на маски, перчатки, дезинфицирующие средства взлетели до неадекватных показателей.
"Если до пандемии розничная цена на медицинскую маску составляла 5-15 рублей, то сегодня можно встретить цены от 50 до 300 рублей за маску. Стоимость остальных средств, препаратов для персональной профилактики коронавируса (санитайзеры, спиртовые смеси и салфетки) также значительно увеличилась. Можно утверждать, что в нашей стране, особенно в крупных городах, существует достаточный запас данных средств и товаров, чтобы можно было избежать значительного повышения цен", - пишет Петров.
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Ссылаясь на обращения избирателей, депутат из Ленобласти отмечает, что в некоторых городах возникают "очаги" спекуляции перечисленными товарами. По его словам, "ушлые торговцы" скупают в аптеках и других торговых точках маски, перчатки и санитайзеры, после чего перепродают их населению по завышенным ценам.
"Можно утверждать, что такие факты не укрепляют введенный режим карантина, а также создают ненужную атмосферу напряжения, недоверия и тревоги. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю "карточной системы" для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения в тех регионах, где это будет иметь смысл и не будет противоречить уже принятым мерам безопасности", - предлагает депутат.
Петров полагает, что реализация масок, перчаток и дезинфицирующих товаров посредством персональных карточек-талонов снизит их розничную стоимость, поможет побороть "черный рынок" и спекуляцию, а также позволит уменьшить накал тревоги среди населения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПетровДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ленинградская областьОбщество
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