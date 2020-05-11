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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T13:39
https://ria.ru/20200511/1571260951.html
Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570932979_531:0:3072:1429_1036x0_80_0_0_03123036fd9b5d5c052b440600f1b297.jpg
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции

03:04 11.05.2020 (обновлено: 13:39 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции проверяет документы у мужчины
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.
"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — уточнил он.
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Однако, по словам собеседника агентства, при рассмотрении статистики по регионам следует учитывать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, поскольку везде разная численность населения.

Распространение коронавирусной инфекции

В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них вылечились, 2009 больных погибли.
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В Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.
Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.
Читайте полный текст интервью >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Приморье наполовину заселёно китайцами. У них своя директива.
11 мая, 05:28
vovik4488
12118243352
Это говорит о беспределе в регионах.
11 мая, 04:10
МММиха Морозоффф
143518140
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