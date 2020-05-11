Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались юг . Лидерами по числу нарушений режима самоизоляции оказались юг России Приморский край , сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.

"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — уточнил он.

Однако, по словам собеседника агентства, при рассмотрении статистики по регионам следует учитывать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, поскольку везде разная численность населения.

Распространение коронавирусной инфекции

В России число выявленных пациентов с COVID-19 превысило 221 тысячу, более 39 тысяч из них вылечились, 2009 больных погибли.

Москве и большинстве регионов продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей города обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на работе. Аналогичные меры действуют в ряде других областей.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу — держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от окружающих.