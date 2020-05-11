Юрий Валяев: люди на самоизоляции с пониманием относятся к работе полиции

Как полиция справляется с нарушителями самоизоляции из-за коронавируса? Хватает ли МВД России сил и средств, чтобы обеспечивать правопорядок на улицах? С какими трудностями сталкиваются полицейские? Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России, генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев.

— Юрий Константинович, сколько сотрудников полиции сейчас обеспечивают соблюдение ограничительных мер из-за коронавируса в России и Москве?

— Ежедневно по всей стране охрану правопорядка в общественных местах и на объектах транспорта осуществляют более 72 тысяч полицейских. Основная нагрузка приходится на патрульно-постовую службу, Госавтоинспекцию, транспортную полицию и участковых уполномоченных. При необходимости им в помощь выделяются сотрудники других подразделений. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с коллегами из Росгвардии , а также с народными дружинами. Активно используется система "Безопасный город" и другие технические решения.

В Москве в будние дни охрану общественного порядка обеспечивают в общей сложности свыше девяти тысяч человек, в выходные их число увеличивается до 13 с лишним тысяч.

— С какими основными проблемами сталкиваются полицейские при патрулировании?

— Надо сказать, что большинство граждан адекватно воспринимают ограничительные меры. Они осознают, что введенные запреты продиктованы стремлением минимизировать распространение коронавирусной инфекции и сберечь жизни людей, поэтому с пониманием относятся к работе полиции. Со своей стороны, наши сотрудники готовы индивидуально рассматривать каждый случай и, если этого будет достаточно, ограничиться разъяснительной беседой с нарушителем. Ведь обстоятельства бывают разные.

Однако имеют место факты, когда некоторые граждане проявляют безответственность, демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим. В таких случаях наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассматривается судом.

— Граждане какого возраста чаще всего нарушают режим самоизоляции и ограничительных мер?

— Мы не ведем такой статистики. Независимо от возраста каждый гражданин должен понимать, какой опасности он подвергает себя и окружающих, выходя на улицу и посещая общественные места без необходимости. Понятно, что многим пришлось отказаться от привычного образа жизни и круга общения. Однако главный приоритет сегодня – общая безопасность.

— В каких регионах хуже всего соблюдают ограничительные меры?

— При рассмотрении статистики по субъектам Российской Федерации следует понимать, что абсолютные значения здесь будут нерепрезентативны, поскольку регионы различаются по численности населения. А по такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан.

— Проходят ли полицейские тесты на коронавирус?

— Еще в марте в территориальные подразделения было направлено распоряжение министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева об усилении контроля за состоянием здоровья личного состава и об организации медицинской помощи в новых условиях. На данный момент сотруднику полиции, обнаружившему у себя признаки респираторного заболевания, достаточно позвонить в ведомственную поликлинику или медсанчасть. Ему будет дистанционно оформлен больничный лист и направлен на дом врач. Если по медицинским показаниям пациенту необходимо тестирование на коронавирусную инфекцию, оно будет организовано в кратчайшие сроки. Кроме того, все полицейские, контактировавшие с носителями коронавируса, незамедлительно помещаются на двухнедельный карантин.

— Как обеспечивается безопасность и здоровье полицейских?

— Перед заступлением на дежурство полицейские обеспечиваются масками, перчатками и дезинфекторами. Согласно распоряжению министра, запрещены построения личного состава без соблюдения необходимой дистанции и средств индивидуальной защиты. Сейчас в наших подразделениях приостановлен личный прием граждан, все обращения принимаются либо через электронные формы на сайтах подразделений, либо по почте. Оперативные совещания проводятся в формате видеоконференций. Регулярно проходит дезинфекция служебных помещений.

— Какие рекомендации даются полицейским перед патрулированием?

— С сотрудниками, заступающими на дежурство, проводятся инструктажи о соблюдении правил социального дистанцирования и личной гигиены. Моделируются и разбираются типовые ситуации, которые могут возникнуть в ходе патрулирования территории, доводится правильный алгоритм действий. Кроме того, руководители подразделений всегда напоминают подчиненным о важности вежливого обращения с гражданами.

— Планируется ли (или уже проходит) психологическая подготовка полицейских в период ограничительных мер по коронавирусу?

— В министерстве функционирует психологическая служба, во многих подразделениях работают штатные психологи. Любой сотрудник, если чувствует, что его эмоциональное состояние ухудшилось, может обратиться к ним за помощью. С личным составом подразделений общественной безопасности на регулярной основе проводятся различные тренинги и тестирования.

В то же время необходимо подчеркнуть, что служба в полиции изначально предполагает общение с разными людьми, которые порой ведут себя дерзко и провокационно. При этом от полицейского требуется в любой обстановке выглядеть достойно и сохранять самообладание. Подавляющее большинство наших коллег прекрасно это понимают. Поэтому в каких-то специализированных психологических тренингах, связанных с коронавирусной инфекцией, нет необходимости.

— Как изменилась статистика правонарушений в целом за период ограничительных мер? Каких преступлений стало больше, каких меньше?

— Данные статистики о состоянии преступности за первый квартал 2020 года свидетельствуют о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной. К примеру, число зарегистрированных убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9%. Существенно меньше зафиксировано разбоев – на 22,4% – и грабежей – на 8,4%.

Некоторые эксперты прогнозировали рост уличной преступности, якобы вызванный последствиями введенных ограничительных мер. Однако вопреки этим прогнозам количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах снизилось на 3,3%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зафиксировано на 10,9% меньше.

В то же время продолжает оказывать заметное влияние на общую криминогенную ситуацию киберпреступность. Количество IT-преступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.

В последнее время зафиксировано появление новых видов мошенничеств, связанных с коронавирусной инфекцией. Одни аферисты пытаются узнать у граждан реквизиты их банковских карт под предлогом выплаты неких мифических компенсаций за ущерб от эпидемии. Другие предлагают приобрести липовые экспресс-тесты или препараты от коронавируса. Третьи продают через сеть интернет разрешения на передвижение по региону, которые на самом деле оформляются совершенно бесплатно. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к гражданам и призвать их быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров. Потратьте немного времени, сами свяжитесь с государственным органом или банком, перепроверьте информацию, посоветуйтесь с родными. Так вы обезопасите себя от мошенников.

— Хватает ли сил личного состава на обеспечение всех ограничительных мер по коронавирусу при том, что необходимо выполнять и другие, рутинные для охраны порядка, дела?

— Да, имеющихся сил и средств достаточно, чтобы в полном объеме обеспечивать правопорядок на улицах наших городов. В рамках реализации ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции увеличена плотность нарядов, несущих службу в общественных местах, определены их первоочередные задачи в новых условиях.

Разумеется, создавшаяся эпидемиологическая ситуация потребовала внесения корректив в нашу повседневную деятельность. Поменялся график работы некоторых наших подразделений, максимально ограничены служебные командировки, многие мероприятия перенесены на более поздний срок.

Хотелось бы отметить, что, в соответствии с распоряжением министра, все изменения в режиме несения службы организуются таким образом, чтобы не допустить снижения уровня защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств. Основные функции министерства внутренних дел продолжают выполняться бесперебойно. Это относится и к оказанию государственных услуг населению по компетенции ведомства. Просто процедуры предоставления большинства из них переведены в онлайн-режим.