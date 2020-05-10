Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T14:10
https://ria.ru/20200510/1571245823.html
Память о победе в Великой Отечественной останется у россиян, заявил Путин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571207787_0:388:2949:2047_1036x0_80_0_0_b2e316eb0e5b2ccab07a98c25f7aecad.jpg
РИА Новости

Память о победе в Великой Отечественной останется у россиян, заявил Путин

14:10 10.05.2020
270
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая - РИА Новости. Историческая память о событиях Великой Отечественной войны и триумфальной победе навсегда останется с народом России, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, историческая память у нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений в этом. Потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание победой - это триумф русского народа и всех народов Советского Союза", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Он полагает, что память о победе останется не просто на долгие годы, а именно навсегда.
"Россия в составе СССР пострадала больше всего - почти 70% потерь приходится на РСФСР. И триумфальная победа. Это не может не остаться в народной памяти не на долгие годы, а навсегда", - добавил президент РФ.
Небо в огнях. Салют в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

Салют в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы
1 из 14

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

Салют в Новосибирске в честь 75-летия Победы
2 из 14

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Волгограде
3 из 14

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
4 из 14

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
5 из 14

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

Салют в честь 75-летия Победы на фоне Московского международного делового центра Москва-Сити
6 из 14

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
7 из 14

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
8 из 14

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
9 из 14

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
10 из 14

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
11 из 14

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
12 из 14

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
13 из 14

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
14 из 14

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 14

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 14

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 14

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 14

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 14

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 14

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4011028
Обсудить 3
75 лет Великой ПобедыРСФСРВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинСССРОбщество
Рекомендуем
Экран с портретами участников Великой Отечественной войны, размещенный на здании кинотеатра Октябрь на Новом Арбате в рамках акции Бессмертный полк
Путин: чтобы люди помнили о подвиге предков, пропаганда не нужна
Президент РФ Владимир Путин перед началом воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Путин рассказал о сплоченности российского народа
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия
Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
Дамаск, Сирия
РЦНК в Сирии откроется для широкой публики в сентябре
Дамаск, Сирия
Иран, Россия и Турция консультируются по поводу саммита по Сирии
Президент РФ В. Путин
Путин: у тех, кто хотел развалить Россию 20 лет назад, были шансы
Учебные занятия в Военно-космической академии в Санкт-Петербурге
В День Победы вузы ВКС выпустили более четырех тысяч офицеров
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Ученый предупредил об опасности поспешного создания вакцины от COVID-19
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
В МИД осудили попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об обещании ополченцам Ботлиха
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара
Салют в честь 75-летия Победы
Юбилейный салют Победы прогремел в городе воинской доблести Волхове
Президент РФ В. Путин
Путин признался, что его впечатлила картина "Рабовладельцы" Гапоненко
Военнослужащий турецкой армии на боевой позиции в Африне, Сирия. 3 марта 2018
Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
В московском транспорте 60% пассажиров носят маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55На месте пожара в Красногорске работают более 50 сотрудников МЧС
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый заболевший COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В хосписе в Красногорске вспыхнул пожар, есть жертвы
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
Лента новостейМолния