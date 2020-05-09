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75 лет Великой Победы
2020-05-09T23:42
https://ria.ru/20200509/1571229932.html
Небо в огнях. Салют в честь 75-летия Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571229590_0:316:3080:2048_1036x0_80_0_0_34fafbc43b50340440c6fa307e875a18.jpg
РИА Новости

Небо в огнях. Салют в честь 75-летия Победы

23:33 09.05.2020 (обновлено: 23:42 09.05.2020)
1429
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

Салют в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы
1 из 14

Празднование 75-летия Победы сопровождалось грандиозными салютами в российских городах.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

Салют в Новосибирске в честь 75-летия Победы
2 из 14

В этом году День Победы отметили в условиях самоизоляции, связанной с эпидемией коронавируса. На фото: салют в Новосибирске. Слева можно увидеть надпись "Оставайтесь дома" на метромосте через Обь.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Волгограде
3 из 14

Начало традиции положил артиллерийский салют 5 августа 1943 года в честь взятия советскими войсками двух городов — Белгорода и Орла. На фото: салют в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
4 из 14

Салют в Москве в честь 75-летия Победы был особенно ярким и запоминающимся.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
5 из 14

Жители столицы могли полюбоваться этим зрелищем с балконов или посмотреть трансляцию в интернете.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

Салют в честь 75-летия Победы на фоне Московского международного делового центра Москва-Сити
6 из 14

Самые известные смотровые площадки Москвы, на которых в День Победы всегда собирается толпа людей, в этом году были непривычно пустыми.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
7 из 14

Москвичи не стали нарушать самоизоляцию и наблюдали за салютом дома.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
8 из 14

Артиллерийский салют в Москве произвел Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
9 из 14

В ЗВО уточнили, что в этом году расчеты провели более десяти тысяч фейерверочных выстрелов из 72 салютных установок.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
10 из 14

Кроме того, 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен войны провели 30 залпов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
11 из 14

В конце салюта небо над столицей озарял фейерверк цветов российского флага.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
12 из 14

В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 55 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
13 из 14

Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

Салют в Москве в честь 75-летия Победы
14 из 14

Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ, сообщили в ЗВО.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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