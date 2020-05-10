Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Полицейский и задержанный по подозрению в похищении человека погибли в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"При транспортировке подозреваемого в похищении человека произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции и сам злоумышленник", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, полицейские в Новгородской области задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины с Торжковского рынка в Петербурге.
По пути в отдел полиции автомобиль полицейских "УАЗ-Патриот" по неустановленной причине съехал в кювет и опрокинулся.
"В результате аварии главный подозреваемый и один из сотрудников полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга скончались на месте от полученных травм, еще один сотрудник полиции получил тяжелые травмы и госпитализирован", — сказано в сообщении.
Ведется служебная проверка.
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