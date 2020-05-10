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2020-05-10T14:09
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Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области
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РИА Новости

Полицейский и задержанный погибли в ДТП в Новгородской области

13:59 10.05.2020 (обновлено: 14:09 10.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Полицейский и задержанный по подозрению в похищении человека погибли в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"При транспортировке подозреваемого в похищении человека произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник полиции и сам злоумышленник", — сказано в сообщении.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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В ДТП на юго-западе Москвы погиб полицейский
По данным пресс-службы, полицейские в Новгородской области задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины с Торжковского рынка в Петербурге.
По пути в отдел полиции автомобиль полицейских "УАЗ-Патриот" по неустановленной причине съехал в кювет и опрокинулся.
"В результате аварии главный подозреваемый и один из сотрудников полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга скончались на месте от полученных травм, еще один сотрудник полиции получил тяжелые травмы и госпитализирован", — сказано в сообщении.
Ведется служебная проверка.
Инспектор ГИБДД
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ГУМВДЛенинградская областьНовгородская областьПриморский районПроисшествия
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