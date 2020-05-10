В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

"Полицейские задержали мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину мужчину", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в автобусе на проспекте Просвещения один из пассажиров отказался платить за проезд, из-за чего начался его конфликт с кондуктором. Очевидец вступился за женщину, после чего получил от злоумышленника удар складным годом в шею. Пассажиры обезоружили нападавшего и вызвали полицию.