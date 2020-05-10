В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину мужчину", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в автобусе на проспекте Просвещения один из пассажиров отказался платить за проезд, из-за чего начался его конфликт с кондуктором. Очевидец вступился за женщину, после чего получил от злоумышленника удар складным годом в шею. Пассажиры обезоружили нападавшего и вызвали полицию.
Пострадавший в удовлетворительном состоянии госпитализирован в городскую больницу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
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