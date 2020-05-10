Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года

"Фотодокументальный проект "Полководцы Победы. Весна 1945 года" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром "коричневой чумы" – фашистской Германии – в ее логове", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

На наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.

К.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.

На наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.

На наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.

© Фото : Минобороны РФ На наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.

К.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.

К.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.

© Фото : Минобороны РФ К.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.

В новом разделе представлены фотографии из личных и семейных архивов. На редких кадрах запечатлены командующий 4-й воздушной армией Константин Вершинин в разгромленном кабинете Гитлера, командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Иван Конев в замке Кёнигштайн над Эльбой, а также легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии Александр Покрышкин.