Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в специальном разделе своего сайта уникальные фотографии советских полководцев, сделанные в конце Великой Отечественной войны.
"Фотодокументальный проект "Полководцы Победы. Весна 1945 года" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром "коричневой чумы" – фашистской Германии – в ее логове", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
© Фото : Минобороны РФК.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.
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К.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФРешающий момент перед началом операции. Справа – командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Г.К.Жуков. Второй слева – начальник штаба фронта генерал-полковник М.С. Малинин.
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Решающий момент перед началом операции. Справа – командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Г.К.Жуков. Второй слева – начальник штаба фронта генерал-полковник М.С. Малинин.
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФНачальник тыла 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Николай Александрович Антипенко с врачами-хирургами штабного фронтового госпиталя. Слева направо сидят: Н.Г.Орёл, Е.Д.Антипенко (супруга), Г.В.Таланова.
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Начальник тыла 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Николай Александрович Антипенко с врачами-хирургами штабного фронтового госпиталя. Слева направо сидят: Н.Г.Орёл, Е.Д.Антипенко (супруга), Г.В.Таланова.
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФНа наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.
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На наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФКомандующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
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Командующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФЛегендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин.
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Легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин.
© Фото : Минобороны РФ
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К.А. Вершинин с семьёй: жена Валентина (слева), дочери Елена (в центре) и Инна.
© Фото : Минобороны РФ
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Решающий момент перед началом операции. Справа – командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Г.К.Жуков. Второй слева – начальник штаба фронта генерал-полковник М.С. Малинин.
© Фото : Минобороны РФ
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Начальник тыла 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Николай Александрович Антипенко с врачами-хирургами штабного фронтового госпиталя. Слева направо сидят: Н.Г.Орёл, Е.Д.Антипенко (супруга), Г.В.Таланова.
© Фото : Минобороны РФ
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На наблюдательном пункте 8-й гвардейской армии в боях за Зееловские высоты. В центре – командарм В.И.Чуйков, справа – член Военного совета армии А.М.Пронин.
© Фото : Минобороны РФ
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Командующий войсками 1-го Украинского фронта дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Рядом - член Военного совета фронта К.В.Крайнюков
© Фото : Минобороны РФ
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Легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин.
© Фото : Минобороны РФ
В новом разделе представлены фотографии из личных и семейных архивов. На редких кадрах запечатлены командующий 4-й воздушной армией Константин Вершинин в разгромленном кабинете Гитлера, командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Иван Конев в замке Кёнигштайн над Эльбой, а также легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии Александр Покрышкин.
Есть и совместные фотографии советских и американских военных. На одной из них будущий президент США генерал армии Дуайт Эйзенхауэр награждает орденом Легион Почета генерала Соколовского, который командовал опергруппой по взятию центра Берлина.