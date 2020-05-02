Минобороны рассекретило документы об освобождении Берлина

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Минобороны рассекретило архивные документы, подтверждающие героизм советских солдат во время освобождения Берлина весной 1945 года.

В канун 75-летней годовщины освобождения столицы Германии ведомство открыло на своем сайте раздел " Финальный аккорд Великой войны ", в котором появились исторические документы из фондов Центрального архива. Там можно найти копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

"Как свидетельствуют боевые донесения, части 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина в течение дня вели тяжелые наступательные бои на улицах Берлина, преодолевая упорное сопротивление противника. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. В боях за столицу Германии советские бойцы демонстрировали храбрость и мужество. В разделе приведены многочисленные примеры героизма и отваги красноармейцев", — сообщили в Минобороны.

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В разделе также опубликован приказ командующего обороной и последнего коменданта Берлина, генерала от артиллерии Гельмута Вейдлинга, в котором он призывал немецкие войска, оборонявшие город, немедленно прекратить сопротивление:

"30 апреля 1945 г. фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему на верность, оставлены одни. <…> Недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной, <…> удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным командованием советских войск требую немедленно прекратить борьбу", — говорится в приказе.

© Фото : Минобороны РФ Приказ командовавшего обороной Берлина генерала Вейдлинга о немедленном прекращении борьбы © Фото : Минобороны РФ Приказ командовавшего обороной Берлина генерала Вейдлинга о немедленном прекращении борьбы

Выброска немецкого десанта на Рейхстаг

В других документах, в частности в боевом донесении 1-го Белорусского фронта, рассказывается о выброске в ночь на 28 апреля 1945 года на парашютах батальона морской пехоты для спасения Рейхстага.

Из опубликованных документов следует, что здание Рейхстага представляло собой мощный узел сопротивления и было одним из важнейших объектов в системе обороны города.

"Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной арами заняли главное здание Рейхстага и в 14:25 30 апреля подняли на нем советский флаг. Наступление в городе Берлин продолжается…" — приводится выдержка из доклада Сталину командующего войсками 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова.

В боевом донесении командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева отмечается, что бои внутри Рейхстага продолжались до 1 мая, а отдельные группы противника, засевшие в подвалах, капитулировали лишь 2 мая.

"Только за один день — 2 мая 1945 года — захвачено 34 тысячи пленных солдат и офицеров противника, <…> 37 танков, свыше 150 орудий и большое количество другого вооружения и имущества. Среди пленных офицеров командир 286-й пехотной дивизии генерал-майор фон Робен", — сообщается в донесении Конева.

Подвиг роты красноармейцев

В разделе также опубликованы наградные материалы, рассказывающие о героизме советских военнослужащих во время освобождения Берлина в 1945 году, в том числе о подвиге старшего сержанта Ильи Сьянова и его роты.

Это соединение из состава 756-го стрелкового полка первым ворвалось в здание Рейхстага. Целые сутки гитлеровцы пытались выбить советских бойцов: подожгли здание, забрасывали их гранатами. На Сьянове несколько раз загоралась одежда, нечем было дышать. В этом бою его рота уничтожила до 150 фашистов и 300 взяла в плен.

Кроме того, в разделе размещены документы, в которых описывается подвиг санинструктора 1-й гвардейской танковой бригады старшины медицинской службы Раисы Колинько, которая оказала помощь 28 раненым сослуживцам. "Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, находившиеся в засаде. Быстро сообщив об этом, она помогла танкистам уничтожить два танка, две самоходки и четыре орудия", — говорится в наградных материалах.