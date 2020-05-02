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75 лет Великой Победы
2020-05-02T10:07
https://ria.ru/20200502/1568792991.html
Взятие Берлина: последняя битва Великой Отечественной войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/105897/70/1058977032_0:502:2747:2047_1036x0_80_0_0_55ce75136d4eb997a290056838d90fa6.jpg
РИА Новости

Взятие Берлина: последняя битва Великой Отечественной войны

10:07 02.05.2020
2753
Заключительной битвой Великой Отечественной войны стала Берлинская наступательная операция, которая привела к безоговорочной капитуляции Германии. Кадры ожесточенных боев — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанк

Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.

Советские войска в Берлине
1 из 23

Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.

© РИА Новости / Виктор Темин
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© РИА Новости / Владимир Гребнев

Без взятия города война бы не закончилась.

На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
2 из 23

Без взятия города война бы не закончилась.

На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости / Г. Капустянский / Перейти в фотобанк

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.

Советские солдаты у входа в берлинское метро
3 из 23

Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.

© РИА Новости / Г. Капустянский
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© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.

Советские войска ведут бой на улицах Берлина во время Великой Отечественной войны
4 из 23

Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.

© РИА Новости / Евгений Халдей
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.

Подготовка снарядов
5 из 23

Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанк

План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.

Советские самолеты летят курсом на Берлин
6 из 23

План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.

© РИА Новости / Марк Редькин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.

Залп реактивных установок «Катюша» по Берлину
7 из 23

Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Шиманский / Перейти в фотобанк

Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

Отряд полуглиссеров Днепровской военной флотилии на реке Шпрее
8 из 23

Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.

© РИА Новости / Шиманский
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© РИА Новости / Евгений Тиханов / Перейти в фотобанк

Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.

На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.

Разрушенный кабинет Адольфа Гитлера в Имперской канцелярии
9 из 23

Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.

На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
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© РИА Новости / Петр Бернштейн

Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.

Советские солдаты слушают баян на улицах Берлина
10 из 23

Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
© РИА Новости / Евгений Тиханов / Перейти в фотобанк

Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.

Советский солдат делает перевязку раненому в голову берлинцу
11 из 23

Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.

© РИА Новости / Евгений Тиханов
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© РИА Новости / Шиманский / Перейти в фотобанк

Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции

Советские моряки, герои штурма Берлина, позируют американскому военному корреспонденту
12 из 23

Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции

© РИА Новости / Шиманский
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© РИА Новости

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.

Штурм Рейхстага. Май 1945 года
13 из 23

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.

© РИА Новости
© РИА Новости / Александр Капустянский / Перейти в фотобанк

Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.

Колонна с верблюдами на подступах к Берлину
14 из 23

Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.

© РИА Новости / Александр Капустянский
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© РИА Новости / Виктор Темин

Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.

Знамя Победы над рейхстагом
15 из 23

Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.

© РИА Новости / Виктор Темин
© РИА Новости / Владимир Гребнев

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

Советские солдаты Михаил Егоров (справа) и Мелитон Кантария , водрузившие Знамя победы над берлинским Рейхстагом в мае 1945 года
16 из 23

Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
© РИА Новости

Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

Советские бойцы в здании Рейхстага. Май 1945 года
17 из 23

Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.

© РИА Новости
© РИА Новости / Александр Капустянский / Перейти в фотобанкЖители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице. Бои закончились.
Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице
18 из 23
Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице. Бои закончились.
© РИА Новости / Александр Капустянский
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© РИА Новости / Георгий ПетрусовНародная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага.
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага
19 из 23
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях рейхстага.
© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Олег Кнорринг

Советский солдат раздает хлеб женщинам в Берлине.

Советский солдат раздает хлеб женщинам Берлина
20 из 23

Советский солдат раздает хлеб женщинам в Берлине.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
© РИА Новости / Петр Бернштейн

В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

Советские солдаты-освободители празднуют победу в Берлине
21 из 23

В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
© РИА Новости / Георгий Петрусов

Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.

Представители союзного командования, прибывшие для подписания акта о капитуляции Германии, на Темпельгофском аэродроме в Берлине
22 из 23

Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанк

Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.

Советские танкисты в Берлине
23 из 23

Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.

© РИА Новости / Марк Редькин
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Берлин (город)Фото
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