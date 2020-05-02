Взятие Берлина: последняя битва Великой Отечественной войны

Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.
Берлин был главной стратегической целью весенней военной кампании 1945 года. Там находилась штаб-квартира фюрера и центральные офисы нацистской Германии.
Без взятия города война бы не закончилась.
На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.
Без взятия города война бы не закончилась.
На фото: Знамя Победы над зданием Рейхстага, 1 мая 1945 года.
Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.
Оборона Берлина включала три кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам и озерам в 25-40 километрах от столицы, внутренний — по окраинам пригородов, третий — по окружной железной дороге.
Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.
Сам город был разбит на сектора. Сильнее всего немцы укрепили центр: вырыли окопы, оборудовали защищенные огневые точки.
Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.
Улицы, ведущие к центру, были перекрыты, мосты подготовлены к подрыву.
План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.
План советского командования состоял в том, чтобы нанести несколько мощных ударов, расчленить группировку противника, окружить и уничтожить по частям.
Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.
Берлинская стратегическая наступательная операция началась на рассвете 16 апреля.
Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.
Немецкую оборону пришлось буквально прогрызать, особенно на Зееловских высотах восточнее Берлина.
Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.
На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.
Ожесточенное сражение длилось три дня. Обе стороны понимали, что во многом это ключ к городу, который достанется победителю.
На фото: разрушенный кабинет Гитлера в Имперской канцелярии.
Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.
Двадцатого апреля огнем дальнобойной артиллерии 1-го Белорусского фронта по Берлину было положено начало его штурму.
Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.
Прорываясь к центру, советские солдаты брали штурмом каждую улицу и каждый дом. Сражения шли днем и ночью.
Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции
Кольцо вокруг Берлина замкнулось 25 апреля. Все было готово к началу заключительного этапа стратегической операции
К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.
К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, но и она со всех сторон простреливалась советской артиллерией. К вечеру того же дня части войска вышли в район Рейхстага.
Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.
Один из первых выстрелов по Рейхстагу сделал боевой расчет, в котором служили верблюды, дошедшие до Берлина от Сталинграда.
Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.
Бои за Рейхстаг, которые продолжались до утра первого мая, с самого начала были крайне ожесточенными. Советские бойцы метр за метром, комнату за комнатой очищали здание от фашистов и водружали знамена и флаги.
Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.
Разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, водрузившие над куполом Рейхстага красное знамя.
Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.
Второго мая в шесть часов 30 минут утра начальник обороны Берлина генерал артиллерии Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск прекратить сопротивление.
Советский солдат раздает хлеб женщинам в Берлине.
В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.
В ходе Берлинской операции Красная армия окружила и ликвидировала самую крупную в истории войн вражескую группировку.
Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.
Блестяще проведенная операция привела к закономерному итогу: Победе.
Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.
Советские танкисты радуются победе. Берлин, май 1945 года. Репродукция.