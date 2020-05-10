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2020-05-10T08:00
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Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
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РИА Новости

Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"

08:00 10.05.2020
18387
© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство трубопровода "Северный поток — 2"
Строительство трубопровода Северный поток — 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство трубопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
Александр Собко
Александр Собко
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На фронтах европейских газопроводных войн — очевидное оживление. Сразу несколько событий недавно уже произошли или запланированы на май. Что это — совпадения или взаимозависимые реакции? Предлагаем обсудить.
Итак, во-первых, трубоукладчик "Академик Черский" отправился в Германию из Калининграда (где он недолго пробыл после длительного путешествия с Дальнего Востока). Как ожидается, судно вскоре приступит к укладке оставшейся части "Северного потока — 2" (СП-2). В таком случае шансы запустить "Северный поток — 2" в срок (конечно, уже в новый поставленный срок, то есть в конце 2020-го — начале 2021 года) возрастают.
Одновременно на этом фоне активизировался немецкий регулятор: окончательное решение еще не вынесено, но речь идет о том, что в новом трубопроводе "Газпром" сможет использовать только половину от всей мощности.
Можно, конечно, в очередной раз вспоминать о новых европейских правилах по либерализации газового рынка, но можно вспомнить и об исключениях из них. Более того, на этапе строительства СП-2, учитывая все известные проблемы по ограничениям "Северного потока — 1", российские юристы в выстраивании конструкции пытались в максимальной степени оградить новую трубу от аналогичных трудностей. Тем не менее проблема сохранилась. Спор, вероятно, еще не завершен и будет продолжен. Для нас же сейчас важно зафиксировать, что европейский регулятор пытается ограничить объем экспорта по СП-2, даже несмотря на тот факт, что на ближайшие четыре года Украина гарантированно получит деньги за прокачку 40 миллиардов кубометров в год. То есть беспокоиться за украинский газовый транзит на достаточно долгую перспективу нечего. К чему же ограничения? Ведь мало кто сомневается, что политики здесь ничуть не меньше, чем новой регуляции отрасли.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
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Возможно, дело в том, что на подходе аналогичная проблема у польского коридора, где долгосрочный транзитный контракт заканчивается во второй декаде мая. И раз Европа уже продавила гарантированные объемы прокачки для Украины, то с вводом на полную мощность "Северного потока — 2" может пострадать Польша.
Варшава, кстати, долго грозилась повысить стоимость транзита, но в результате на третий квартал "Газпром" уже забронировал мощности по новым правилам и практически по прежним ценам. Эта история, конечно, еще может получить продолжение в будущем.
Тут стоит отметить, что "Северный поток — 1" сейчас загружен на полную мощность только по удачному стечению обстоятельств. Этот газопровод за свою историю то попадал под запреты, то освобождался от них. Сейчас же у СП-1 опять появились ограничения на прокачку (после того как в сентябре прошлого года были удовлетворены новые претензии все той же польской стороны). Тем не менее — поскольку физически ограничения на транспортировку газа применяются не на сам морской газопровод, а на его сухопутное продолжение по Германии (OPAL) — проблему удалось решить. Каким образом? Одна из двух ниток газопровода Eugal (это аналогичное OPAL сухопутное продолжение, но уже для будущего СП-2) построена и используется на полную мощность для транспортировки газа с СП-1. Но когда СП-2 будет достроен, то все ветки Eugal переключатся на его обслуживание, а для транспорта по СП-1 по-прежнему останется только OPAL (с ограничениями).
Строительство газопровода Северный поток - 2
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То есть в самом негативном варианте у нас будут наполовину загруженные СП-1 и СП-2 (за счет ряда особенностей учета, скорее всего, не наполовину, а на 60-70%, но понятно, что ситуация это неприятная). Напомним, что речь идет о запрете на использование всей мощности трубы компанией, которая одновременно является и продавцом газа, и владельцем газопровода.
Поэтому решение проблемы возможно двумя путями.
Во-первых, продажей топлива уже на входе в трубы "Северных потоков". Неслучайно "Газпром" весьма активно развивает торговлю на собственной биржевой площадке. Правда, пока точки поставки находятся в европейских пунктах сдачи-приемки. Но в будущем возможны варианты.
Во-вторых, с помощью допуска прочих российских производителей. Еще относительно недавно "Газпром" был против таких комбинаций, в то время как независимые газодобытчики рвались на европейский рынок. Сейчас же поставки на внутренний рынок оказываются даже выгоднее экспорта.
Цены на газ восстановятся, но былой "премиальности" (с ценами по 300 долларов и выше за тысячу кубометров) европейского рынка уже не будет. А значит, выход прочих российских производителей (как ответ на ограничения поставок от одного продавца по СП-1 и СП-2) возможен. Пока же в сложившихся условиях необходимости в этом нет.
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe
4 мая, 19:24
Польша и Дания ускорили стройку конкурента "Северного потока-2"
Еще одно совпадение: аккурат к дате окончания транзитного договора с "Газпромом" Польша начала строительство газопровода Baltic Pipe (десять миллиардов кубометров), чтобы в будущем покупать норвежский газ. Конечно, эта труба будет готова только к 2023 году, к окончанию другого контракта с Польшей — на импорт газа из России. А за счет того, что объем поставок из Норвегии на другие направления снизится, на суммарный экспорт российского голубого топлива в Европу это не повлияет.
Тем не менее символический шаг сделан именно сейчас. В несимволическую плоскость его переводит другой аспект — Baltic Pipe пересекает газопроводы СП-1 и СП-2. Технически это возможно, но в любом случае требуется согласование и координация с операторами и строителями российских газопроводов. Строительство морской части Baltic Pipe запланировано только на лето следующего года, так что к тому времени СП-2 должен быть достроен. И в этом теперь заинтересована в том числе и польская сторона.
Любопытно, что на фоне очевидной конкуренции украинского и польского маршрутов обе стороны сохраняют хорошую мину и пытаются поддержать друг друга.
Запорный кран на компрессорной станции Русская
29 апреля, 13:56
"Дешевле, чем в Европе". Киев предложил "Газпрому" хранить газ на Украине
Польша регулярно предлагает Киеву американский СПГ, который она может регазифицировать на своем терминале и по польской газотранспортной системе экспортировать на Украину, ведь Варшава хочет сделать газовый хаб для стран Восточной Европы.
В свою очередь, Украина создала и протестировала новый маршрут, чтобы поставлять газ в саму Польшу через Украину со стороны Словакии, если с окончанием транзитного контракта якобы возникнут проблемы с импортом российского топлива в Польшу.
Но европейский газовый рынок уже фактически стал единым за счет неплохой связи интерконнекторами и возможностей реверса. Поэтому какие-либо ограничения поставок, особенно для транзитных стран, уже не имеют смысла.
В результате "Газпром" явно не собирается ограничивать экспорт — в частности в эти не совсем дружественные страны. Украине предлагалась даже скидка в 25% в случае прямых поставок. Для Польши еще два года будут сохраняться и контрактные обязательства по поставкам, равно как и условия "бери или плати" (правда, сейчас ситуация стала более неопределенной после решения арбитражного суда об изменении формулы цены для российских поставок полякам). А возможности не только реального реверса, но и по многим направлениям уже официального виртуального реверса делают доступ к импорту газа из России для Украины и Польши еще проще.
Строительство трубопровода Северный поток - 2
29 апреля, 21:56
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Что будет с польской транзитной историей в будущем? Возможны и приостановка транзита, и новый торг по условиям (если Варшава все же попробует повысить тарифы по окончании третьего квартала). Но спрос на газ пока скорее падает, а украинское оплаченное направление по-прежнему недозагружено. Мы сейчас осознанно не расписываем суммарный баланс по всем маршрутам, так как сценариев можно придумать несколько: все будет зависеть и от восстановления спроса на газ, и от развития событий по СП-2 — здесь и сроки достройки, и фактор ограничений по использованию на полную мощность.
Но нужно понимать, что для самого "Газпрома" польский маршрут достаточно удобен. Он короткий, а все остальные его части (участки по Белоруссии и, конечно, по России) полностью принадлежат самой газовой монополии. И в случае приемлемых условий от польской стороны (и здесь наличие украинского коридора — "плюс" как повод для торга) его сохранение вполне возможно почти в любой ситуации с другими трубами, поскольку это направление не будет обходиться "Газпрому" слишком дорого.
961874314
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Северный поток — 2ГазпромПольшаБелоруссияУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Да хватит уже писать чушь. Газпром вполне себе частная лавочка. Это не российские деньги, а деньги Газпрома за наш газ.
10 мая, 09:13
СБСергей Бровкин
14001013
Достроим СП-2 (за деньги запада, как говорит один хейтер- за деньги австрийцев, немцев и других, тем более 50% тройки они оплачивают и уже большую часть оплатили). А после запуска, не продлевать договора с украми, шляхами и другими небратьями (кохозник Лукашенко тоже начинает дергаться). А все остальное, через биржу...СПГ, тем более , что и станет у нас дешевле.
10 мая, 09:54
ooleg0812
1500002
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