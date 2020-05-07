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2020-05-07T17:50
https://ria.ru/20200507/1571105194.html
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию

15:13 07.05.2020 (обновлено: 17:50 07.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский". Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
В качестве следующего пункта назначения указан Мукран — морской порт на острове Рюген. Там находится логистический терминал "Северного потока — 2", в котором хранятся трубы для него. Кроме того, в Мукран уже прибыла баржа "Фортуна" компании "МРТС".
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Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку и 2 мая прибыл в порт Калининграда. В ходе своего рейса он многократно менял пункт назначения.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
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Северный поток — 2ГазпромАлександр НовакСШАКалининградУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Странно , зачем все это ? Что за упёртость такая ? До 2024 года эта труба без надобности , а за эти оставшиеся 4 года , запад может , что угодно придумать , что бы не позволить этому проекту состояться . Сейчас уже есть куча законов , которые эту трубу делают бессмысленной для России. Разве только подарить ее Западу , и гнать им газ по ней бесплатно .
7 мая, 15:32
freizdorf
42622013208
Разбрасывая трубы в воду...
7 мая, 15:15
YSYar S
178121012121
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