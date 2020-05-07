Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию

В качестве следующего пункта назначения указан Мукран — морской порт на острове Рюген. Там находится логистический терминал "Северного потока — 2", в котором хранятся трубы для него. Кроме того, в Мукран уже прибыла баржа "Фортуна" компании "МРТС".