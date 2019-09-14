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РИА Новости

Вступили в силу ограничения на доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL

07:00 14.09.2019 (обновлено: 07:52 14.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГазовая инфраструктура
Газовая инфраструктура
© РИА Новости / Александр Максименко
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Газовая инфраструктура. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Немецкая компания Opal Gastransport, являющаяся оператором газопровода Opal, ограничила доступ "Газпрома" к транзитным мощностям трубопровода, об этом ранее сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии.
Ограничение, вступившее в силу 14 сентября в 07.00 по московскому времени, наложено в соответствии с постановлением Федерального сетевого агентства, по которому OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.
Свое решение в Федеральном сетевом агентстве объяснили тем, что у Газпрома есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки в рамках выполнения обязательств перед Евросоюзом.
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Ранее суд Евросоюза рассмотрел жалобу властей Польши и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL. Судебная инстанция, объясняя решение, сослалась на нарушение принципа энергетической солидарности.
Отмененное решение давало "Газпрому" возможность дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, участвуя в соответствующих аукционах. По действующим европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать лишь на 50 процентов транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.
В "Газпроме" и российском правительстве прорабатывают официальный ответ на решение суда. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что ограничение повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил обжалования вердикта.
OPAL - трубопровод-отвод, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.
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OPAL (газопровод)Северный потокГазпромЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакДмитрий КозакМоскваГерманияРоссияУкраинаЭкономика
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