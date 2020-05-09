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75 лет Великой Победы
2020-05-09T23:53
https://ria.ru/20200509/1571230950.html
Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571212291_0:127:1078:733_1036x0_80_0_0_7fcb268a15c9d98ea8de213690f2bf7f.jpg
РИА Новости

Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" в США

23:53 09.05.2020
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© Пресс-служба Бессмертного полка РоссииОнлайн-шествие Бессмертного полка
Онлайн-шествие Бессмертного полка
© Пресс-служба Бессмертного полка России
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", которая охватила несколько десятков городов в США.
"Никакие форс-мажорные обстоятельства не могут нарушить дружный строй "Бессмертного полка", Ничто не может помешать нам отпраздновать великую Победу, почтить героический подвиг наших предков", - сказал, открывая мероприятие, посол РФ в США Анатолий Антонов.
После минуты молчания он выразил благодарность ветеранам за мужество и героизм и пожелал им здоровья и благополучия.
К поздравлениям присоединились и послы Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Армении, временный поверенный в делах Белоруссии, которые тоже отдали должное подвигу тех, кто боролся с фашизмом. Выступил и основатель акции Сергей Лапенков из Томска.
Онлайн-шествие Бессмертного полка
Вчера, 13:5175 лет Великой Победы
К трансляции "Бессмертного полка" подключились более 700 тысяч человек
Всего у трансляции на платформе Zoom было около 270 подключений, но среди них было немало таких, где было несколько человек. В эфир вышли люди из Майами, Бостона, Чикаго, Анкориджа, Филадельфии, Сан-Диего, Нью-Йорка, Детройта, Сиэтла, Цинциннати и других городов.
Большинство людей вышли на связь из дома, многие из них держали в руках фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Некоторые, как в Сиэтле, Нью-Йорке, Филадельфии, Мельбурне и ряде других городов, люди вышли на улицы с плакатами акции и портретами, кое-где несмотря на сильный ветер. Кто-то во время трансляции совершал автопробег в компании других соотечественников, украсив машины российскими флагами, как в Чикаго и Сан-Франциско. Другие вышли к монументам, посвященным победе во Второй мировой войне.
Заставка онлайн-акции Бессмертный полк в Испании
Вчера, 19:3175 лет Великой Победы
Русскоязычные жители Испании отмечают День Победы онлайн
Люди рассказывали о членах своих семей, которые прошли войну, благодарили их и поздравляли всех с праздником.
Среди участников было несколько ветеранов как американских, так и российских.
"Молодежь наша и весь советский народ "Бессмертным полком" связаны в крепкий узел, узел поколения победителей и потомков. Меня это радует и вдохновляет. Я знаю, что этот узел разрубить никому и никогда не удастся", - сказал выступавший последним ветеран Николай Зайцев.
Медиаэкран с трансляцией акции Бессмертный полк онлайн на здании международного информационного агентства Россия сегодня
Вчера, 18:5275 лет Великой Победы
День Победы отмечают на медиафасаде МИА "Россия сегодня"
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75 лет Великой ПобедыБессмертный полкДень ПобедыСШАВ мире
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