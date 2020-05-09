Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк" в США

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", которая охватила несколько десятков городов в Более 300 человек приняли участие в онлайн-акции "Бессмертный полк", которая охватила несколько десятков городов в США

"Никакие форс-мажорные обстоятельства не могут нарушить дружный строй "Бессмертного полка", Ничто не может помешать нам отпраздновать великую Победу, почтить героический подвиг наших предков", - сказал, открывая мероприятие, посол РФ в США Анатолий Антонов

После минуты молчания он выразил благодарность ветеранам за мужество и героизм и пожелал им здоровья и благополучия.

Казахстана, Киргизии, Туркмении, К поздравлениям присоединились и послы Узбекистана Армении , временный поверенный в делах Белоруссии , которые тоже отдали должное подвигу тех, кто боролся с фашизмом. Выступил и основатель акции Сергей Лапенков из Томска

Нью-Йорка, Детройта, Сиэтла, Всего у трансляции на платформе Zoom было около 270 подключений, но среди них было немало таких, где было несколько человек. В эфир вышли люди из Майами , Бостона, Чикаго , Анкориджа, Филадельфии, Сан-Диего Цинциннати и других городов.

Большинство людей вышли на связь из дома, многие из них держали в руках фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Некоторые, как в Сиэтле, Нью-Йорке, Филадельфии, Мельбурне и ряде других городов, люди вышли на улицы с плакатами акции и портретами, кое-где несмотря на сильный ветер. Кто-то во время трансляции совершал автопробег в компании других соотечественников, украсив машины российскими флагами, как в Чикаго и Сан-Франциско . Другие вышли к монументам, посвященным победе во Второй мировой войне.

Люди рассказывали о членах своих семей, которые прошли войну, благодарили их и поздравляли всех с праздником.

Среди участников было несколько ветеранов как американских, так и российских.