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Распространение нового коронавируса
2020-05-09T22:43
https://ria.ru/20200509/1571229443.html
Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Испании в Петербург
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Испании в Петербург

22:43 09.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту прибыл из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Пулково".
Вывозной рейс U6-3640 Аликанте – Санкт-Петербург – Москва прибыл в "Пулково" в 21.48 мск.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что на борту воздушного судна – 126 пассажиров, в том числе 15 детей. В Санкт-Петербург направляются 37 российских граждан, в Москву - 89.
Первичный осмотр пассажиров медики Петербурга проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших берут анализы, а также выдают предписание о 14-дневной самоизоляции. Багаж дезинфицируется. Только после этого прилетевших развозят на автобусах по домам. Иногородним гражданам для изоляции предоставляются места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе.
Всего с начала апреля из-за границы в Петербург прибыли уже более 1800 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет Boeing 777
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