Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Испании в Петербург

Вывозной рейс U6-3640 Аликанте – Санкт-Петербург – Москва прибыл в "Пулково" в 21.48 мск.

Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что на борту воздушного судна – 126 пассажиров, в том числе 15 детей. В Санкт-Петербург направляются 37 российских граждан, в Москву - 89.

Первичный осмотр пассажиров медики Петербурга проводят в салоне самолета. Затем у всех прилетевших берут анализы, а также выдают предписание о 14-дневной самоизоляции. Багаж дезинфицируется. Только после этого прилетевших развозят на автобусах по домам. Иногородним гражданам для изоляции предоставляются места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе.

Всего с начала апреля из-за границы в Петербург прибыли уже более 1800 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.