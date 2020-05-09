"Как не стыдно!" Пользователей Сети возмутил пост Белого дома о войне

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские интернет-пользователи возмутились Российские интернет-пользователи возмутились записью в соцсетях Белого дома , в которой утверждается, что победу над нацизмом одержали только американцы и британцы, а о вкладе СССР не сказано ни слова.

Ранее на пост обратил внимание рэпер Тимати. Он возмутился, что все делают вид, будто ничего не произошло, и призвал соотечественников не проходить мимо и высказать свою позицию в комментариях. Интернет-пользователи, среди которых оказались не только россияне, но и иностранцы, стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.

"Вы можете говорить что угодно. Но люди всегда будут помнить правду. Вечная память погибшим", — написала актриса Наталья Рудова под публикацией администрации американского лидера в инстаграме.

"Абсолютно неверно. Это был Советский Союз, а не Британия и США. За всю войну американские и британские войска столкнулись лишь с десятью немецкими дивизиями. А советская армия поборола больше двухсот дивизий", — отметил журналист и писатель Бен Нортон в твиттере.

"Красавцы, победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие", — говорится в комментарии рэпера Тимати в инстаграме.

"Союзники присоединились только тогда, когда крах Германии был уже ясен. А до этого выжидали, чью сторону принять, и это факт", — считает пользователница инстаграма kia_foto.

"Мой дедушка участвовал в этой войне на стороне Советского Союза. Почти целый год он каждое утро со снайперской винтовкой выслеживал нацистов, получая всего четверть буханки хлеба в день. Мне тошно от того, что на его память плюют из-за жалких политических интересов", - написал ykhoob в твиттере.

"Подвиг России всегда останется в истории", — отметила Ксения Мерц в инстаграме.

"Как вам не стыдно! Ни единого слова о Советском Союзе. Вот так вы и переписываете историю", — возмутилась певица Валерия в инстаграме.

В Сети также призывают сообщить разработчикам соцсети, что Белый дом распространяет недостоверные сведения.

"Пожалуйтесь на публикацию как "ложная информация", — говорится в записи yalish_f.

"Двадцать шесть миллионов советских людей погибло. Как вам не стыдно. У США поддельные новости и поддельная победа", - высказался kirsanov13 в инстаграме.