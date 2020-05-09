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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:22
https://ria.ru/20200509/1568678213.html
Самый счастливый день. Девятое мая 1945 года в фотографиях
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568673796_0:617:2047:1768_1036x0_80_0_0_0bdd15f5e89e7a7c61a52b36a7931bc3.jpg
РИА Новости

Самый счастливый день. Девятое мая 1945 года в фотографиях

08:35 09.05.2020 (обновлено: 10:22 09.05.2020)
3690
Девятое мая 1945 года было самым великим и радостным днем для советских людей. Закончилась Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года и затронувшая каждую семью. Первый день мирной жизни — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Рунов

Об окончании войны жители СССР узнали из сообщения Совинформбюро. "Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских Вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась!" — произнес диктор Юрий Левитан, чей голос был знаком каждому.

Празднование Дня Победы в центре Москвы у Большого театра
1 из 18

Об окончании войны жители СССР узнали из сообщения Совинформбюро. "Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских Вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась!" — произнес диктор Юрий Левитан, чей голос был знаком каждому.

© РИА Новости / Михаил Рунов
© РИА Новости / Михаил Озерский

"Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — вспоминает музыковед Геннадий Цыпин.

Москвичи на Красной площади утром в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2 из 18

"Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — вспоминает музыковед Геннадий Цыпин.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Михаил Озерский

Весть о победе над фашистской Германией зазвучала повсюду: сообщения о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям и писали письма на фронт.

Москвичи подкидывают офицера в день победы 9 мая 1945 г. на Красной площади
3 из 18

Весть о победе над фашистской Германией зазвучала повсюду: сообщения о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям и писали письма на фронт.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Михаил Озерский

"Этот день навсегда в моей памяти как день большой радости, общей радости. Было огромное желание всех поздравить, обнять друг друга. И вспомнили погибших, которые полегли вдали от дома, и тех, кто похоронен на нашем кладбище. Но прежде всего это был день торжества, Победы", — рассказывает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Утром 9 мая 1945 года на Красной площади
4 из 18

"Этот день навсегда в моей памяти как день большой радости, общей радости. Было огромное желание всех поздравить, обнять друг друга. И вспомнили погибших, которые полегли вдали от дома, и тех, кто похоронен на нашем кладбище. Но прежде всего это был день торжества, Победы", — рассказывает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

"Кажется, была середина учебной недели. Было довольно прохладно, вроде даже небольшой дождь шел. Я тогда учился в третьем классе 306-й школы на улице Сельскохозяйственной... Погода не имела значения на фоне такого известия. Учителя собрали всех учащихся и объявили ошеломляющую новость. Потом уж было не до учебы: мы бегали на улице и радовались", — таким этот день остался в памяти бывшего заммэра Москвы Владимира Ресина.

9 мая 1945 года. У здания американского посольства на Моховой улице в Москве
5 из 18

"Кажется, была середина учебной недели. Было довольно прохладно, вроде даже небольшой дождь шел. Я тогда учился в третьем классе 306-й школы на улице Сельскохозяйственной... Погода не имела значения на фоне такого известия. Учителя собрали всех учащихся и объявили ошеломляющую новость. Потом уж было не до учебы: мы бегали на улице и радовались", — таким этот день остался в памяти бывшего заммэра Москвы Владимира Ресина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Михаил Озерский

Люди в этот день хотели быть вместе. Москвичи устремились в центр города. Если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, его тут же подхватывали на руки.

На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года
6 из 18

Люди в этот день хотели быть вместе. Москвичи устремились в центр города. Если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, его тут же подхватывали на руки.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Александр Красавин

На Красной площади было не протолкнуться, как сегодня в метро в часы пик.

Народное гулянье на Красной площади в честь победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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На Красной площади было не протолкнуться, как сегодня в метро в часы пик.

© РИА Новости / Александр Красавин
© РИА Новости / Михаил Озерский

"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились..." — делится воспоминаниями свидетель празднования 9 мая 1945 года в столице Роальд Пратусевич.

Женщины танцуют на улицах Москвы в честь Дня Победы 9 мая 1945 года
8 из 18

"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились..." — делится воспоминаниями свидетель празднования 9 мая 1945 года в столице Роальд Пратусевич.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

"Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда", — говорит Геннадий Цыпин.

Встреча с американским военным на митинге в Москве на площади Маяковского 9 мая 1945
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"Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда", — говорит Геннадий Цыпин.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Михаил Озерский

Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал РИА Новости, что 9 мая 1945 года они с другом взяли красный флаг и помчались на Красную площадь. Где-то играл патефон, кого-то военные подбрасывали на руках, а двое офицеров-фронтовиков купили тележку с мороженым и раздали детям эскимо на палочке.

На Красной площади утром 9 мая 1945 года
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Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал РИА Новости, что 9 мая 1945 года они с другом взяли красный флаг и помчались на Красную площадь. Где-то играл патефон, кого-то военные подбрасывали на руках, а двое офицеров-фронтовиков купили тележку с мороженым и раздали детям эскимо на палочке.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Пианистка Московской консерватории Нина Емельянова выступает на площади Маяковского 9 мая 1945 года.

Пианистка Московской консерватории Нина Петровна Емельянова во время выступления на площади Маяковского в Москве. 9 мая 1945 года
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Пианистка Московской консерватории Нина Емельянова выступает на площади Маяковского 9 мая 1945 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Александр Красавин

"Потом на Красной площади появился автомобиль с кинокамерой-треногой, операторы сказали толпе ребят: "Кричите "Ура!" и бросайте в воздух ваши шапки". Мы стали кричать и бросать шапки, у меня в руках был флаг, сейчас по телевидению показывают эту хронику, я где-то там в толпе ребят тоже есть", – добавляет Олег Басилашвили.

Приезд кинохроники на Красную площадь в День Победы, 9 мая 1945 года
12 из 18

"Потом на Красной площади появился автомобиль с кинокамерой-треногой, операторы сказали толпе ребят: "Кричите "Ура!" и бросайте в воздух ваши шапки". Мы стали кричать и бросать шапки, у меня в руках был флаг, сейчас по телевидению показывают эту хронику, я где-то там в толпе ребят тоже есть", – добавляет Олег Басилашвили.

© РИА Новости / Александр Красавин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

"Все были такие радостные, такие счастливые, все поздравляли друг друга, все мы так любили наших героических солдат, наших защитников", — говорит актриса Московского театра сатиры Вера Васильева.

Москвичи на улице Горького (Тверская). 9 мая 1945 года
13 из 18

"Все были такие радостные, такие счастливые, все поздравляли друг друга, все мы так любили наших героических солдат, наших защитников", — говорит актриса Московского театра сатиры Вера Васильева.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Александр Красавин

Многолюдные митинги и гулянья продолжались весь день.

Народное гулянье на Красной площади в честь победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Многолюдные митинги и гулянья продолжались весь день.

© РИА Новости / Александр Красавин
© РИА Новости / Анатолий Гаранин

Девятое мая 1945 года навсегда осталось в памяти людей как самый радостный день в жизни.

У здания американского посольства на Моховой в Москве
15 из 18

Девятое мая 1945 года навсегда осталось в памяти людей как самый радостный день в жизни.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
© РИА Новости / Александр Красавин

Фоторепортер А. Красавин на Красной площади.

Фоторепортер А. Красавин на Красной площади в День Победы
16 из 18

Фоторепортер А. Красавин на Красной площади.

© РИА Новости / Александр Красавин
© РИА Новости / Яков Халип

Вечером включили размещенные вокруг центра города прожекторы. Они образовали световой купол, который вращался над Красной площадью.

Окончание Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. Москвичи на Красной площади в День Победы 9 мая 1945 года
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Вечером включили размещенные вокруг центра города прожекторы. Они образовали световой купол, который вращался над Красной площадью.

© РИА Новости / Яков Халип
© РИА Новости / Борис Кудояров

В 22:00 над Москвой прогремел салют из 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.

Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года
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В 22:00 над Москвой прогремел салют из 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Празднование Дня ПобедыФото
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