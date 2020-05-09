Самый счастливый день. Девятое мая 1945 года в фотографиях

Об окончании войны жители СССР узнали из сообщения Совинформбюро. "Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских Вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась!" — произнес диктор Юрий Левитан, чей голос был знаком каждому.
Об окончании войны жители СССР узнали из сообщения Совинформбюро. "Восьмого мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских Вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась!" — произнес диктор Юрий Левитан, чей голос был знаком каждому.
"Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — вспоминает музыковед Геннадий Цыпин.
"Мы всей семьей слушали сообщение, и слезы стояли в глазах", — вспоминает музыковед Геннадий Цыпин.
Весть о победе над фашистской Германией зазвучала повсюду: сообщения о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям и писали письма на фронт.
Весть о победе над фашистской Германией зазвучала повсюду: сообщения о капитуляции немцев передавали по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям и писали письма на фронт.
"Этот день навсегда в моей памяти как день большой радости, общей радости. Было огромное желание всех поздравить, обнять друг друга. И вспомнили погибших, которые полегли вдали от дома, и тех, кто похоронен на нашем кладбище. Но прежде всего это был день торжества, Победы", — рассказывает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
"Этот день навсегда в моей памяти как день большой радости, общей радости. Было огромное желание всех поздравить, обнять друг друга. И вспомнили погибших, которые полегли вдали от дома, и тех, кто похоронен на нашем кладбище. Но прежде всего это был день торжества, Победы", — рассказывает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
"Кажется, была середина учебной недели. Было довольно прохладно, вроде даже небольшой дождь шел. Я тогда учился в третьем классе 306-й школы на улице Сельскохозяйственной... Погода не имела значения на фоне такого известия. Учителя собрали всех учащихся и объявили ошеломляющую новость. Потом уж было не до учебы: мы бегали на улице и радовались", — таким этот день остался в памяти бывшего заммэра Москвы Владимира Ресина.
"Кажется, была середина учебной недели. Было довольно прохладно, вроде даже небольшой дождь шел. Я тогда учился в третьем классе 306-й школы на улице Сельскохозяйственной... Погода не имела значения на фоне такого известия. Учителя собрали всех учащихся и объявили ошеломляющую новость. Потом уж было не до учебы: мы бегали на улице и радовались", — таким этот день остался в памяти бывшего заммэра Москвы Владимира Ресина.
Люди в этот день хотели быть вместе. Москвичи устремились в центр города. Если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, его тут же подхватывали на руки.
Люди в этот день хотели быть вместе. Москвичи устремились в центр города. Если на улице встречался военный в форме, да еще с орденами или медалями, его тут же подхватывали на руки.
На Красной площади было не протолкнуться, как сегодня в метро в часы пик.
На Красной площади было не протолкнуться, как сегодня в метро в часы пик.
"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились..." — делится воспоминаниями свидетель празднования 9 мая 1945 года в столице Роальд Пратусевич.
"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились..." — делится воспоминаниями свидетель празднования 9 мая 1945 года в столице Роальд Пратусевич.
"Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда", — говорит Геннадий Цыпин.
"Незнакомые люди целовались друг с другом. Такого единения людей, как было 9 мая 1945 года, больше не припомню, мы все были одним целым — и русские, и татары, и узбеки, и грузины — мы все были едины, как никогда", — говорит Геннадий Цыпин.
Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал РИА Новости, что 9 мая 1945 года они с другом взяли красный флаг и помчались на Красную площадь. Где-то играл патефон, кого-то военные подбрасывали на руках, а двое офицеров-фронтовиков купили тележку с мороженым и раздали детям эскимо на палочке.
Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал РИА Новости, что 9 мая 1945 года они с другом взяли красный флаг и помчались на Красную площадь. Где-то играл патефон, кого-то военные подбрасывали на руках, а двое офицеров-фронтовиков купили тележку с мороженым и раздали детям эскимо на палочке.
Пианистка Московской консерватории Нина Емельянова выступает на площади Маяковского 9 мая 1945 года.
Пианистка Московской консерватории Нина Емельянова выступает на площади Маяковского 9 мая 1945 года.
"Потом на Красной площади появился автомобиль с кинокамерой-треногой, операторы сказали толпе ребят: "Кричите "Ура!" и бросайте в воздух ваши шапки". Мы стали кричать и бросать шапки, у меня в руках был флаг, сейчас по телевидению показывают эту хронику, я где-то там в толпе ребят тоже есть", – добавляет Олег Басилашвили.
"Потом на Красной площади появился автомобиль с кинокамерой-треногой, операторы сказали толпе ребят: "Кричите "Ура!" и бросайте в воздух ваши шапки". Мы стали кричать и бросать шапки, у меня в руках был флаг, сейчас по телевидению показывают эту хронику, я где-то там в толпе ребят тоже есть", – добавляет Олег Басилашвили.
"Все были такие радостные, такие счастливые, все поздравляли друг друга, все мы так любили наших героических солдат, наших защитников", — говорит актриса Московского театра сатиры Вера Васильева.
"Все были такие радостные, такие счастливые, все поздравляли друг друга, все мы так любили наших героических солдат, наших защитников", — говорит актриса Московского театра сатиры Вера Васильева.
Многолюдные митинги и гулянья продолжались весь день.
Девятое мая 1945 года навсегда осталось в памяти людей как самый радостный день в жизни.
Девятое мая 1945 года навсегда осталось в памяти людей как самый радостный день в жизни.
Фоторепортер А. Красавин на Красной площади.
Вечером включили размещенные вокруг центра города прожекторы. Они образовали световой купол, который вращался над Красной площадью.
Вечером включили размещенные вокруг центра города прожекторы. Они образовали световой купол, который вращался над Красной площадью.
В 22:00 над Москвой прогремел салют из 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.
В 22:00 над Москвой прогремел салют из 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.