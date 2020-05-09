Самый счастливый день. Девятое мая 1945 года в фотографиях

"Кажется, была середина учебной недели. Было довольно прохладно, вроде даже небольшой дождь шел. Я тогда учился в третьем классе 306-й школы на улице Сельскохозяйственной... Погода не имела значения на фоне такого известия. Учителя собрали всех учащихся и объявили ошеломляющую новость. Потом уж было не до учебы: мы бегали на улице и радовались", — таким этот день остался в памяти бывшего заммэра Москвы Владимира Ресина.