Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T22:33
https://ria.ru/20200509/1571227652.html
Беглов рассказал, что его отец вернулся с войны после двух похоронок
https://cdn23.img.ria.ru/images/153021/44/1530214443_0:322:2791:1892_1036x0_80_0_0_9e9b5b861df5ae29a865f85627769b93.jpg
РИА Новости

Беглов рассказал, что его отец вернулся с войны после двух похоронок

21:18 09.05.2020 (обновлено: 22:33 09.05.2020)
1655
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в день 75-летия Победы рассказал о своем отце, который вернулся домой после окончания войны с Японией, хотя семья дважды получала похоронки.
"Мать получила на отца две похоронки — в 1941-м и в 1944-м. И если в 1941-м еще можно было надеяться на ошибку, то в 1944-м она была почти исключена. Но мама продолжала ждать его многие годы — и когда он воевал на Хасане и Халхин-Голе, в Финскую войну. И, как оказалось, — не напрасно. В конце 1945-го, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой с победой", — написал Беглов в субботу во "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что у его семьи "свои счеты с войной": 22 человека не вернулись с фронта.
"В нашей многодетной семье шесть из восьми детей были названы в честь наших погибших родных. Вечная память павшим героям, слава живым", — заключил Беглов.
Участница ВОВ Рафика Калинина возлагает цветы к Вечному огню на площади у парка отдыха имени Горького в Казани
Вчера, 13:5075 лет Великой Победы
Социологи узнали, как россияне оценивают освещение истории ВОВ
12211005
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
LIVE: Праздничный салют в честь Дня Победы
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Белый дом в Вашингтоне
"Как не стыдно!" Пользователей Сети возмутил пост Белого дома о войне
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Барак Обама и Джо Байден
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
10:31Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
Лента новостейМолния