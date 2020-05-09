Беглов рассказал, что его отец вернулся с войны после двух похоронок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в день 75-летия Победы рассказал о своем отце, который вернулся домой после окончания войны с Японией, хотя семья дважды получала похоронки.
"Мать получила на отца две похоронки — в 1941-м и в 1944-м. И если в 1941-м еще можно было надеяться на ошибку, то в 1944-м она была почти исключена. Но мама продолжала ждать его многие годы — и когда он воевал на Хасане и Халхин-Голе, в Финскую войну. И, как оказалось, — не напрасно. В конце 1945-го, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой с победой", — написал Беглов в субботу во "ВКонтакте".
Губернатор отметил, что у его семьи "свои счеты с войной": 22 человека не вернулись с фронта.
"В нашей многодетной семье шесть из восьми детей были названы в честь наших погибших родных. Вечная память павшим героям, слава живым", — заключил Беглов.