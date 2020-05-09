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75 лет Великой Победы
2020-05-09T17:50
https://ria.ru/20200509/1571221673.html
В Киеве полиция составила протокол за георгиевскую ленточку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571222312_0:43:3284:1890_1036x0_80_0_0_7b7402fa4701cd137f05903cf75495f5.jpg
РИА Новости

В Киеве полиция составила протокол за георгиевскую ленточку

17:34 09.05.2020 (обновлено: 17:50 09.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны на аллее городов-героев в Киеве
Участники памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны на аллее городов-героев в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Мероприятия по случаю Дня Победы в Киеве прошли без существенных нарушений, правоохранители составили четыре административных протокола, сообщает в субботу министерство внутренних дел Украины.
Несмотря на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19, киевляне, а также политики и священнослужители в субботу возложили цветы к памятникам, установленным в честь Дня Победы в парках Киева. Полиция перекрыла квартал, в котором находится парк Славы, где расположен Вечный Огонь. Желающих возложить цветы пускали в парк группами. Возле Вечного огня, а также на Аллее Героев Крут каждый час проводилась дезинфекция.
Георгиевская ленточка
Вчера, 17:2875 лет Великой Победы
В Запорожье произошли стычки из-за советской символики
"В Киеве мероприятия прошли без существенных нарушений правопорядка", - сообщило МВД на своей странице в Facebook.
При этом отмечается, что несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. В связи с этим полицейские составили четыре административных протокола: один из-за использования Георгиевской ленты, запрещённой на Украине, ещё три - за нарушение правил карантина.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Георгиевские ленточки
Вчера, 16:3575 лет Великой Победы
Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
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