В Киеве полиция составила протокол за георгиевскую ленточку

КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Мероприятия по случаю Дня Победы в Киеве прошли без существенных нарушений, правоохранители составили четыре административных протокола, сообщает в субботу министерство внутренних дел Украины.
Несмотря на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19, киевляне, а также политики и священнослужители в субботу возложили цветы к памятникам, установленным в честь Дня Победы в парках Киева. Полиция перекрыла квартал, в котором находится парк Славы, где расположен Вечный Огонь. Желающих возложить цветы пускали в парк группами. Возле Вечного огня, а также на Аллее Героев Крут каждый час проводилась дезинфекция.
"В Киеве мероприятия прошли без существенных нарушений правопорядка", - сообщило МВД на своей странице в Facebook.
При этом отмечается, что несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. В связи с этим полицейские составили четыре административных протокола: один из-за использования Георгиевской ленты, запрещённой на Украине, ещё три - за нарушение правил карантина.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.