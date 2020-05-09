В Киеве полиция составила протокол за георгиевскую ленточку

Несмотря на карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19, киевляне, а также политики и священнослужители в субботу возложили цветы к памятникам, установленным в честь Дня Победы в парках Киева. Полиция перекрыла квартал, в котором находится парк Славы, где расположен Вечный Огонь. Желающих возложить цветы пускали в парк группами. Возле Вечного огня, а также на Аллее Героев Крут каждый час проводилась дезинфекция.