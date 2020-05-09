Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты

А на Аллее славы составили протокол на 50-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Еще на одного мужчину 1984 года рождения составили два протокола о мелком хулиганстве и злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.