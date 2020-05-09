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2020-05-09T16:35
https://ria.ru/20200509/1571219513.html
Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
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РИА Новости

Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты

16:35 09.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГеоргиевские ленточки
Георгиевские ленточки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Георгиевские ленточки. Архивное фото
КИЕВ, 9 мая - РИА Новости. Полиция в Одессе составила несколько административных протоколов за ношение запрещенной символики, сообщила пресс-служба Нацполиции области.
"Жительница Приморского района вывесила на своем балконе георгиевскую ленту. В отношении женщины составили протокол по ч. 1 ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщается на сайте.
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Кроме того, аналогичный протокол составили на 29-летнего одессита в Приморском районе.
А на Аллее славы составили протокол на 50-летнего мужчину за мелкое хулиганство. Еще на одного мужчину 1984 года рождения составили два протокола о мелком хулиганстве и злостном неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Кабмин Украины накануне продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, но с 11 мая снимет ряд ограничительных мер.
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75 лет Великой ПобедыСитуация на УкраинеДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ОдессаПриморский районУкраинаВ мире
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