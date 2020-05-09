Ветераны получили более 40 тысяч писем в рамках акции "Письмо победы"

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Более 40 тысяч писем с благодарностью ветеранам Более 40 тысяч писем с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны написали участники акции "Письмо победы", рассказала РИА Новости руководитель Дирекции коммуникаций и связей с общественностью ВОД "Волонтеры Победы" Ксения Ковалева.

Акция была запущена 30 апреля. Любой желающий мог зайти на сайт волонтерыпобеды.рф , скачать бланк письма и написать письмо в электронном виде или, если есть возможность распечатать бланк, от руки. Затем электронное письмо или скан нужно было отправить на почту, которая была указана на сайте.

"Эти все письма аккумулировались нами и рассылались по регионам. Письма можно было написать как конкретному ветерану, если человек его знал, либо просто обратиться к любому ветерану Великой Отечественной войны. Эти письма были распределены, и с 7 мая мы начали их вручение в регионах России и за рубежом. У нас в 46 странах есть волонтеры победы, и они тоже принимают участие активное в этой акции… На данный момент написано более 40 тысяч писем", - рассказала Ковалева.

Она пояснила, что в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом письма доставляются до почтового ящика с соблюдением мер безопасности, а в регионах, где ситуация лучше, волонтеры доставляют письма до двери.