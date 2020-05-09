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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-09T14:31
https://ria.ru/20200509/1571214636.html
Губернатор Ленобласти принял участие в челлендже #CoEWeRemember
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РИА Новости

Губернатор Ленобласти принял участие в челлендже #CoEWeRemember

14:31 09.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА НОВОСТИ. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к участию в акции #CoEWeRemember, запущенной в преддверии 75-летия Победы постоянным представительством РФ при Совете Европы, призвав не допускать возобладания националистических идей и оберегать память о героях и жертвах Второй мировой войны, об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
В рамках инициативы #CoEWeRemember постпредство приглашает всех желающих, в том числе представителей Совета Европы, поделиться на своих страницах в социальных сетях чувствами и мыслями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, семейными воспоминаниями.
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13:08Ленинградская область
Губернатор Ленинградской области поздравил ветеранов с Днем Победы
Дрозденко как руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и заместитель председателя Конгресса поздравил всех с Великой Победой – Победой во Второй мировой войне.
"Советский союз, Красная армия внесла огромный вклад в победу над фашистской Германией. Наша Ленинградская земля, на которой я живу, обильно полита кровью советских солдат. Мы помним всех наших героев, кто отдал жизнь за свободу и независимость Советского Союза, Европы и мира. Я призываю всех хранить память о той страшной войне", - написал он.
Глава Ленинградской области также подчеркнул необходимость сохранения всех памятников героям-освободителям.
"Мы должны не допустить, чтобы националистические идеи возобладали и сегодня оскверняли памятник солдатам или мирным жителям, кто погиб в годы войны. Давайте беречь святую память – память о войне", - сказал губернатор.

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Ленинградская областьДень ПобедыАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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