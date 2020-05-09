Губернатор Ленобласти принял участие в челлендже #CoEWeRemember

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА НОВОСТИ. Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к участию в акции #CoEWeRemember, запущенной в преддверии 75-летия Победы постоянным представительством РФ при Совете Европы , призвав не допускать возобладания националистических идей и оберегать память о героях и жертвах Второй мировой войны, об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

В рамках инициативы #CoEWeRemember постпредство приглашает всех желающих, в том числе представителей Совета Европы, поделиться на своих страницах в социальных сетях чувствами и мыслями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, семейными воспоминаниями.

Дрозденко как руководитель российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы и заместитель председателя Конгресса поздравил всех с Великой Победой – Победой во Второй мировой войне.

"Советский союз, Красная армия внесла огромный вклад в победу над фашистской Германией. Наша Ленинградская земля, на которой я живу, обильно полита кровью советских солдат. Мы помним всех наших героев, кто отдал жизнь за свободу и независимость Советского Союза, Европы и мира. Я призываю всех хранить память о той страшной войне", - написал он.

Глава Ленинградской области также подчеркнул необходимость сохранения всех памятников героям-освободителям.

"Мы должны не допустить, чтобы националистические идеи возобладали и сегодня оскверняли памятник солдатам или мирным жителям, кто погиб в годы войны. Давайте беречь святую память – память о войне", - сказал губернатор.