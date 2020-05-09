Суп из черепах: ветеран рассказала о жизни в тылу в военные годы

АЛМА-АТА, 9 мая — РИА Новости. Сбор хлопка для нужд фронта и постоянный голод, а также непередаваемая радость после получения новости о Сбор хлопка для нужд фронта и постоянный голод, а также непередаваемая радость после получения новости о Победе — такими воспоминаниями о своих школьных годах поделилась с РИА Новости участник трудового фронта, заслуженный учитель Казахстана Маргарита Шестакова.

Все для фронта

Родившаяся в 1930 году Шестакова провела годы войны в Чимкенте (ныне Шымкент) — областном центре на юге Казахской ССР. С осени 1941 года она вместе с одноклассниками помогала собирать хлопок, из которого производились перевязочный материал, белье и обмундирование для фронта.

"Кроме того, нас водили в горы, где росли яблоки. Мы их тоже собирали для отправки на фронт", — рассказала ветеран.

Говоря о детских годах, собеседница агентства вспоминает постоянное чувство голода, которое не оставляло ее ни на минуту.

"И вот однажды в 1944 году, когда я почти умирала с голоду, я увидела большое объявление о наборе в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО). Там было написано: "питание бесплатно", "обмундирование бесплатно", "общежитие бесплатно". Сейчас трудно представить, какое это было счастье и богатство попасть туда. Меня приняли, и там я освоила специальность телеграфистки, выучила азбуку Морзе", — рассказала она.

Важной составляющей ежедневного рациона школы, по ее словам, были степные черепахи, обитавшие в тех краях.

"Мальчишки наши собирали черепах и сдавали их в столовую. Там их мыли и клали в кипяток в большом котле. Черепахи выползали из панцирей, туда добавляли очень мелко порезанную картошку, и мы получали по полной тарелке этого супа. Моя внучка сейчас смеется, что черепаховый суп, наверное, стал причиной моего долголетия", — рассказывает ветеран.

Черепашьи панцири, по ее словам, тоже шли в дело, из них мастерили пепельницы, которые продавались в магазинах.

Первый парад Победы

Одним из ярких подростковых воспоминаний Шестаковой, помимо новости об окончании войны, стало ее триумфальное выступление на первом Параде Победы, прошедшем в Чимкенте в мае 1946 года. По ее рассказу, незадолго до этого она с группой одноклассниц после занятий помогала разгружать вагон с марлей. За это девочки были премированы мешком ткани.

"Взрослые — члены нашего родительского комитета — покрасили эту марлю в луковой шелухе, ткань стала коричневой, и пошили нам из нее одинаковые сарафаны. В этих сарафанах мы выступили на параде", — вспоминает Шестакова.

Чтобы объяснить невероятную ценность этих обновок для того времени, собеседница РИА Новости рассказала, что дети после войны носили одежду, пошитую из старых вещей родителей, перешитых или перелицованных вещей, "украшенных" заплатами. Вместо сапог или ботинок носили самодельную обувь, которую мастерили из резиновых автомобильных покрышек.

"И вот представьте — идут классы, все одеты в ушитые бабушкины юбки и дедушкины брюки. И тут подходит очередь нашей школы, мы снимаем верхнюю одежду и оказываемся в этих сарафанчиках. Вы можете себе представить, что было на площади и на трибуне? Все так и ахнули. А мы — 12 девочек — красиво подошли к трибуне, сделали акробатический этюд и пошли дальше. Сколько было аплодисментов! Мне 90 лет, но я так хорошо помню этот День Победы", — поделилась она.