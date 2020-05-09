Российский посол возложил цветы в новом парке Победы в Ташкенте

В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В этом году праздник отмечается без массовых мероприятий и церемоний из-за карантинных ограничений в стране против нового коронавируса COVID-19. Президент страны Шавкат Мирзиеев утром в субботу принял участие в открытии парка Победы.

"Посол России как дуайен дипломатического корпуса в Узбекистане возложил сегодня цветы в открывшемся парке Победы", - сказал Данилов . Он уточнил, что российский дипломат отдал почести у мемориального комплекса "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. Тюрденев также оставил запись в книге почетных гостей парка.

"Это наш общий праздник. Мы были вместе в этой войне, а когда мы вместе - мы непобедимы", - сказал Тюрденев в интервью местным телеканалам после церемонии. По мнению дипломата, за последние три года в Узбекистане изменилась атмосфера празднования 9 Мая, и создание нового парка поможет сохранить для молодого поколения память о совместной победе в Великой Отечественной войне.

В посольстве добавили, что Тюрденев утром по традиции возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте. "С учетом действующего карантина церемония прошла в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами", - отметил Данилов.