Российский посол возложил цветы в новом парке Победы в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в субботу возложил цветы от имени всех зарубежных дипмиссий в республике в новом парке Победы в Ташкенте, открывшимся в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов.
В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В этом году праздник отмечается без массовых мероприятий и церемоний из-за карантинных ограничений в стране против нового коронавируса COVID-19. Президент страны Шавкат Мирзиеев утром в субботу принял участие в открытии парка Победы.
"Посол России как дуайен дипломатического корпуса в Узбекистане возложил сегодня цветы в открывшемся парке Победы", - сказал Данилов. Он уточнил, что российский дипломат отдал почести у мемориального комплекса "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. Тюрденев также оставил запись в книге почетных гостей парка.
"Это наш общий праздник. Мы были вместе в этой войне, а когда мы вместе - мы непобедимы", - сказал Тюрденев в интервью местным телеканалам после церемонии. По мнению дипломата, за последние три года в Узбекистане изменилась атмосфера празднования 9 Мая, и создание нового парка поможет сохранить для молодого поколения память о совместной победе в Великой Отечественной войне.
В посольстве добавили, что Тюрденев утром по традиции возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте. "С учетом действующего карантина церемония прошла в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами", - отметил Данилов.
Сегодня в Узбекистане проживает около 1 тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей республики, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.