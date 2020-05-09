В ЛНР возложили цветы к монументу погибшим в годы ВОВ

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, Народная милиция и другие жители республики возложили цветы к Пилону Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Девятое мая – священная дата для каждого жителя Луганщины, символ воинской славы и доблести, навсегда вписанный в летопись нашего государства. На героической Луганской земле никогда не померкнет слава подвига советского народа. Свои герои есть в каждой семье, память о них бережно хранят и передают из поколения в поколение. Пока жива история – наш народ духовно силен. Никогда нельзя забывать об этом!" - говорится в официальном поздравлении Пасечника с Днем Победы.
© Фото : администрация главы ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске
© Фото : администрация главы ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске
Глава ЛНР вместе с присутствующими на мероприятии возложил цветы к Пилону Славы и к памятнику Неизвестному Солдату в Луганске и почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. В память о погибших воинах произвели три оружейных залпа.
"Люди от радости сегодня плачут. Они вспоминают все события, которые проходили за годы Великой Отечественной войны. Я думаю, что каждый человек, который сегодня живет, он помнит, он знает – это самая большая дань, которую мы отдаем нашим ветеранам", - сказал журналистам после церемонии глава администрации Луганска Манолис Пилавов.