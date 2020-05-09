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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:20
https://ria.ru/20200509/1571210902.html
В ЛНР возложили цветы к монументу погибшим в годы ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571208908_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_f633c614b3efa0b6aa3f7fb30454b805.jpg
РИА Новости

В ЛНР возложили цветы к монументу погибшим в годы ВОВ

13:10 09.05.2020 (обновлено: 13:20 09.05.2020)
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© Фото : администрация главы ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к Пилону Славы в Луганске
© Фото : администрация главы ЛНР
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, представители правительства республики, Народная милиция и другие жители республики возложили цветы к Пилону Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Девятое мая – священная дата для каждого жителя Луганщины, символ воинской славы и доблести, навсегда вписанный в летопись нашего государства. На героической Луганской земле никогда не померкнет слава подвига советского народа. Свои герои есть в каждой семье, память о них бережно хранят и передают из поколения в поколение. Пока жива история – наш народ духовно силен. Никогда нельзя забывать об этом!" - говорится в официальном поздравлении Пасечника с Днем Победы.
© Фото : администрация главы ЛНРГлава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к Пилону Славы в Луганске
© Фото : администрация главы ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске
Глава ЛНР вместе с присутствующими на мероприятии возложил цветы к Пилону Славы и к памятнику Неизвестному Солдату в Луганске и почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. В память о погибших воинах произвели три оружейных залпа.
"Люди от радости сегодня плачут. Они вспоминают все события, которые проходили за годы Великой Отечественной войны. Я думаю, что каждый человек, который сегодня живет, он помнит, он знает – это самая большая дань, которую мы отдаем нашим ветеранам", - сказал журналистам после церемонии глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
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75 лет Великой ПобедыЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛуганскВ мире
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