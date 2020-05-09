В ЛНР возложили цветы к монументу погибшим в годы ВОВ

Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске

© Фото : администрация главы ЛНР Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске

"Девятое мая – священная дата для каждого жителя Луганщины, символ воинской славы и доблести, навсегда вписанный в летопись нашего государства. На героической Луганской земле никогда не померкнет слава подвига советского народа. Свои герои есть в каждой семье, память о них бережно хранят и передают из поколения в поколение. Пока жива история – наш народ духовно силен. Никогда нельзя забывать об этом!" - говорится в официальном поздравлении Пасечника с Днем Победы.

© Фото : администрация главы ЛНР Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске © Фото : администрация главы ЛНР Глава ЛНР Леонид Пасечники во время возложения цветов к "Пилону Славы" в Луганске

Глава ЛНР вместе с присутствующими на мероприятии возложил цветы к Пилону Славы и к памятнику Неизвестному Солдату в Луганске и почтил память павших в годы Великой Отечественной войны. В память о погибших воинах произвели три оружейных залпа.