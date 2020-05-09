Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Каким образом человек, прямо или косвенно, регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей – это для природы хорошо, а уменьшение объёмов мусора – плохо? Чем карантин, с точки зрения голубей, похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников? На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков – эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про климатическую катастрофу и про вмешательство человека в экосистему.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Павел Глазков
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Павел Глазков
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts