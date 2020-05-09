Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-05-09T12:00
https://ria.ru/20200509/1571206899.html
Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571206863_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_b61dfc9b00d86115b188dae5008c5f29.png
РИА Новости

Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

12:00 09.05.2020
167
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию
12:00
Со всех сторон сыплются сообщения о том, как природа "отвоёвывает своё" у человека. Но человек и природа учились сосуществовать не одну сотню лет, и некоторые элементы окружающей среды уже не могут нормально функционировать без вмешательства людей. Когда антропогенный фактор временно сошёл на нет, как отреагирует природа на такие резкие перемены?
Каким образом человек, прямо или косвенно, регулирует животный мир? Почему отстрел медведей и лосей – это для природы хорошо, а уменьшение объёмов мусора – плохо? Чем карантин, с точки зрения голубей, похож на блокаду Ленинграда? Что будет с лесом без майских шашлычников? На эти и другие вопросы отвечает Павел Глазков – эколог, кандидат биологических наук и автор ютуб-канала "Каждой твари по паре".
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про климатическую катастрофу и про вмешательство человека в экосистему.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Павел Глазков
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
011001
Обсудить 1
Мы все умрём. Но это не точноПодкастЭкология
Рекомендуем
Ростех запустил проект Оживший кадр - анимированные фотографии времен ВОВ
Ростех "оживил" кадры военных лет
Смартфон
Названы самые популярные смартфоны
Галина Брок в летной форме, фотография из личного архива войны Галины Брок-Бельцовой
Откровения "дневной фурии", прошедшей всю войну
Белорусский ветеран Александр Иванович Слобода
Белорусский партизан рассказал о подготовке к Дню Победы
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На мусорном полигоне во Владивостоке произошел пожар
Поздравление российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера с Днем Победы
Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС
Салехард
Мини-парад прошел для единственного участника ВОВ в Салехарде
Участники парада в Минске в честь 75-летия Победы
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Международная космическая станция
Космонавты в День Победы не станут проводить онлайн-общение с ветеранами
Российские военные в Сирии спели «День Победы» на русском, арабском и фарси
Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси
Пляж Навайо. Закинф, Греция
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Советские воины со знаменами и штандартами разгромленных фашистских армий на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года
Песню "День Победы" исполнили на языках всех народов Поволжья
Жители Праги встречают советских солдат, освободивших город от фашистов во время Великой Отечественной войны
Последний рубеж: чего стоило Красной армии освобождение Чехословакии
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Врачи
Роспотребнадзор рассказал, можно ли заразиться COVID-19, выбрасывая мусор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
17:01В Госдуме назвали планы Зеленского установить колокол в Крыму кощунством
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
Лента новостейМолния