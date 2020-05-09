Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию

Со всех сторон сыплются сообщения о том, как природа "отвоёвывает своё" у человека. Но человек и природа учились сосуществовать не одну сотню лет, и некоторые элементы окружающей среды уже не могут нормально функционировать без вмешательства людей. Когда антропогенный фактор временно сошёл на нет, как отреагирует природа на такие резкие перемены?