Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные в Сирии приняли участие в акции "День Победы" на разных языках" и исполнили известную песню Давида Тухманова на фарси, арабском и русском языках, к акции также присоединились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба "Единой России", которая выступает организатором акции.
С 8 мая на специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" смогут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.
"Российские военные в Сирии присоединились к акции "День Победы" на разных языках" и исполнили песню на русском и арабском языках, а также на фарси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Акцию также поддержали сотрудники Росгвардии, они спели "День Победы" на языках народов России.
Ранее к участию в акции ЕР призвали известные российские и зарубежные артисты, в том числе Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Emin, а также кинорежиссер Эмир Кустурица и космонавты на МКС.