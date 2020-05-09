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2020-05-09T15:00
https://ria.ru/20200509/1571206318.html
Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси
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РИА Новости

Российские военные в Сирии исполнили "День Победы" на фарси

11:49 09.05.2020 (обновлено: 15:00 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные в Сирии приняли участие в акции "День Победы" на разных языках" и исполнили известную песню Давида Тухманова на фарси, арабском и русском языках, к акции также присоединились сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба "Единой России", которая выступает организатором акции.
С 8 мая на специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" смогут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.
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"Российские военные в Сирии присоединились к акции "День Победы" на разных языках" и исполнили песню на русском и арабском языках, а также на фарси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Акцию также поддержали сотрудники Росгвардии, они спели "День Победы" на языках народов России.
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75 лет Великой ПобедыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Эмир КустурицаЕдиная РоссияОлег ГазмановНиколай БасковСирияОбщество
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