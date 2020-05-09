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75 лет Великой Победы
2020-05-09T11:35
https://ria.ru/20200509/1571205648.html
Мирзиеев оценил новый парк Победы в Ташкенте
https://cdn25.img.ria.ru/images/152240/39/1522403921_0:180:2915:1820_1036x0_80_0_0_5ebe9f4d21e220b1918d57b43065a25b.jpg
РИА Новости

Мирзиеев оценил новый парк Победы в Ташкенте

11:35 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Новый парк Победы в Ташкенте, открывшийся 9 мая, отражает вклад народа Узбекистана в борьбу с фашизмом, заявил в субботу президент страны Шавкат Мирзиеев.
В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечают День Памяти и почестей. На праздновании в 2019 году Мирзиеев заявил, что в Ташкенте к 75-летию памятной даты будет построен парк Победы и музей славы на его территории.
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"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", - сказал Мирзиеев, выступая на церемонии открытия парка, которую транслировал телеканал "Узбекистан 24".
В репортаже телеканала рассказывается, что у входа в парк установлена Арка Победы и мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. Здесь также установлена скульптурная композиция, которую венчает монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову. На территории парка помимо музея славы разместились библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки.
В парке созданы отдельное панно и специальные площадки 35 стран–победителей во Второй мировой войне. При создании концепции был изучен опыт ряда зарубежных стран, в частности, России, по созданию подобных комплексов.
Сегодня в республике проживает около 1 тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.
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75 лет Великой ПобедыШавкат МирзиеевДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ТашкентУзбекистанВ мире
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