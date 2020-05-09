Мирзиеев оценил новый парк Победы в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Новый парк Победы в Новый парк Победы в Ташкенте , открывшийся 9 мая, отражает вклад народа Узбекистана в борьбу с фашизмом, заявил в субботу президент страны Шавкат Мирзиеев

В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечают День Памяти и почестей. На праздновании в 2019 году Мирзиеев заявил, что в Ташкенте к 75-летию памятной даты будет построен парк Победы и музей славы на его территории.

"Этот парк отражает вклад нашего народа в Великую Победу, увековечивает героизм наших отцов и дедов в борьбе с фашизмом, является свидетельством нашего огромного уважения к их беспримерному мужеству и отваге", - сказал Мирзиеев, выступая на церемонии открытия парка, которую транслировал телеканал " Узбекистан 24 ".

В репортаже телеканала рассказывается, что у входа в парк установлена Арка Победы и мемориал "Ода стойкости" в память о жительнице Узбекистана Зульфие Зокировой, которая потеряла на войне пятерых сыновей. Здесь также установлена скульптурная композиция, которую венчает монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову. На территории парка помимо музея славы разместились библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки.

В парке созданы отдельное панно и специальные площадки 35 стран–победителей во Второй мировой войне. При создании концепции был изучен опыт ряда зарубежных стран, в частности, России, по созданию подобных комплексов.