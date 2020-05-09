Военные ЦВО ответили на видеообращение ветеранов "Клятвой сыновей"

САМАРА, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа ответили на обращение ветеранов Великой Отечественной войны, прочитав на видео стихотворение "Клятва сыновей", сообщает в субботу пресс-служба округа.
Ранее пресс-служба округа сообщала, что ветераны Великой Отечественной войны в Самарской области ко Дню Победы прочитали на видео стихотворение поэта Расула Гамзатова "Вы о нас, сыновья, забывать не должны".
"Военнослужащие Центрального военного округа стихотворением "Клятва сыновей" ответили на записанное ранее видео с чтением стихотворения "Вы о нас, сыновья, забывать не должны" участниками Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ответном ролике по одному трехстишию читают военнослужащие по призыву и контракту, солдаты, сержанты и офицеры из воинских частей, дислоцированных в разных регионах Урала, Поволжья и Сибири, а также 201-й военной базы в Таджикистане. К чтению стихотворения также присоединились военнослужащая-женщина, курсант высшего военного учебного заведения, суворовец и юнармеец.
Как сообщили в ЦВО, запись стихотворения, автором которого является поэт Расул Гамзатов, происходит у памятников культурного наследия, начинается видео с минуты молчания военнослужащих, стоящих у могил участников Великой Отечественной войны на Аллее Славы. Заканчивается видео коллективным произнесением у "Вечного огня" таких слов: "И огнем над метелями, Хлебом и колыбелями – Быть достойными вас!".
Отмечается, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин высоко оценил ответную акцию военнослужащих.