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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:08
https://ria.ru/20200509/1571200585.html
Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в Душанбе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155277/55/1552775525_0:0:2910:1637_1036x0_80_0_0_cd2c219e10264b9749a72b4987cb95c3.jpg
РИА Новости

Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в Душанбе

10:08 09.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости. Торжественное мероприятие у Вечного огня в парке Победы города Душанбе, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло с участием главы Таджикистана Эмомали Рахмона, передает пресс-служба главы государства.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню в парке Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в честь памяти офицеров и солдат и всех тех, кто отдал свои жизни в этой войне", - говорится в сообщении.
Президента сопровождал председатель Национального совета (верхней палаты парламента) Таджикистана, председатель города Душанбе Рустам Эмомали.
Также были возложены венки от имени верхней и нижней палаты парламента, правительства Таджикистана, министерства обороны, МВД и других правоохранительных органов страны.
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На мероприятие был приглашен посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, присутствовал командир 201-й российской военной базы Сергей Горячев, которые также возложили венки к Вечному огню. Завершилось мероприятие прохождением военного оркестра. Ранее помощник президента по социальным вопросам и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода сообщил РИА новости, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в Душанбе, но не так масштабно, как в предыдущие годы, из-за риска распространения коронавирусом.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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75 лет Великой ПобедыИгорь Лякин-ФроловДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Эмомали РахмонДушанбеТаджикистанВ мире
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