Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в Душанбе

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню в парке Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в честь памяти офицеров и солдат и всех тех, кто отдал свои жизни в этой войне", - говорится в сообщении.