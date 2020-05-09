Президент Таджикистана возложил венок к Вечному огню в Душанбе

ДУШАНБЕ, 9 мая – РИА Новости. Торжественное мероприятие у Вечного огня в парке Победы города Душанбе, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло с участием главы Таджикистана Эмомали Рахмона, передает пресс-служба главы государства.
"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил венок к Вечному огню в парке Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в честь памяти офицеров и солдат и всех тех, кто отдал свои жизни в этой войне", - говорится в сообщении.
Президента сопровождал председатель Национального совета (верхней палаты парламента) Таджикистана, председатель города Душанбе Рустам Эмомали.
Также были возложены венки от имени верхней и нижней палаты парламента, правительства Таджикистана, министерства обороны, МВД и других правоохранительных органов страны.
На мероприятие был приглашен посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, присутствовал командир 201-й российской военной базы Сергей Горячев, которые также возложили венки к Вечному огню. Завершилось мероприятие прохождением военного оркестра. Ранее помощник президента по социальным вопросам и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода сообщил РИА новости, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться в Душанбе, но не так масштабно, как в предыдущие годы, из-за риска распространения коронавирусом.