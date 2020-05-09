Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.